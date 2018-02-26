Yaşam TV’ye Kürtçe şarkı cezası

RTÜK, Yaşam TV'ye 'Govend Show' isimli programdaki Kürtçe konuşma ve şarkılar gerekçesiyle, 13 bin TL ve 5 yayın durdurma cezası verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yaşam TV’de yayımlanan Cevdet Gülbay ile Govend Show isimli televizyon programındaki katılımcının Kürtçe selamlama yapması ve söylediği şarkılardaki ifadelerin “resmi olmayan çeviri” olduğu gerekçesiyle kanala 13 bin TL para cezası ve beş program durdurma kararı verdi.

14 Aralık’ta yayımlanan programa ilişkin Adıyaman Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına “Örgüt propagandasının yapıldığı ve Kürtçe şarkılar söylendiği” yönünde şikayet yapıldığı belirten RTÜK, bunun üzerine bir rapor hazırladı. Rapor sonrası televizyon kanalına 13 bin TL para cezası ve beş program durdurma kararı verdi. (MEDYA SERVİSİ)



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