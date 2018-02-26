Roma'ya 6 yıl sonra ilk kar yağdı

Roma’da 6 yıl sonra kar yağdı. Okullar tatil edildi, ulaşım aksadı ve tıkanan yolların temizlenmesi için diğer bölge yetkilileriyle iletişim kuruldu.

İtalya'nın başkenti Roma'ya 2012'den bu yana ilk kez kar yağdı. Okulların tatil edildiği kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanırken yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı. Romalılar sokaklara dökülerek fotoğraf makinelerine sarıldı.

Kayıtlara göre son altı yılın en yoğun kar yağışı olduğu belirtilirken, bu denli kar yağışına alışık olmadıkları için Romalı yetkililer karın temizlenmesi için diğer bölgelerden ilave yardım istedi.

Roma Belediyesi, kent sakinlerine gerekli olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları çağrısı yaptı.

BBC Türkç'nin aktardığına göre, Roma sokaklarını kardan temizlemek ve olası kazaları önlemek için ordu göreve çağrıldı.

Sokaklarda yaşayan evsizler de belediye ve Katolik Kilisesi'ne bağlı vakıflar tarafından kapalı mekanlara taşınıyor. (DIŞ HABERLER)

Ana Foto: Övgü Pınar/BBC Türkçe

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 16:06

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