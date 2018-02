Bravo işçilerinden Zara önüne eylem: Hakkımızı verin

Çalıştıkları firmanın 2016’da batması sonucu ücretlerini alamadıklarını belirten Bravo işçilerinin hak arayışı sürüyor.

Bravo işçilerinin haklarını almak için verdikleri mücadele devam ediyor. 2016 yılında çalıştıkları fabrikanın iflas etmesiyle ortada kalan 140 işçi üretim yaptıkları markalara, haklarının ödenmesi için bir kez daha çağrı yaptı.

Pazar günü Nişantaşı Zara mağazası önünde bir araya gelen işçiler, “Hakkımızı verin, helalleşelim!” pankartı açtı. İşçilerin adına basın açıklamasını okuyan Helin Uğur Arslan, “Zara, Next ve Mango firmaları için üretim yapıyorduk ve her ay bu firmalar tarafından

denetleniyorduk. Maaşlarımızdan çalışma koşullarımıza kadar her şey üretim yaptığımız Zara, Next ve Mango tarafından belirleniyordu. Son sene maaşlarımız geç yatmaya başladı; son üç ay ise hiç ödenmedi. Sorduğumuzda da hep; ‘Şirket zor günlerden geçiyor, sabredin her şey düzelecek” yanıtını aldık. Bir sabah fabrikaya geldiğimizde fabrikanın içinin boşaldığını ve kapıların sonuna kadar açık olduğunu gördük. Son üç aylık maaşlarımızı ve tazminat haklarımızı alamadan öylece ortada kaldık” dedi.

Arslan sonrasında yaşadıkları süreci şu şekilde anlattı: “Üretimini yaptığımız firmalara bunu bildirdik ve paramızı onlardan istedik. Bu firmalardan üretiminin yüzde 75’ni yaptığımız Zara, uluslararası küresel sendika Industriall ile yaptığı sözleşmede işçinin alacağı ile ilgili doğrudan sorumlu olduğunu kabul ediyor; ancak bize ödeme yapmamak için direniyor. Temiz Giysi Kampanyası bir buçuk yıldır, uluslararası alanda bu markalarla bizim adımıza müzakere ederek, paramızı talep ediyor. Gelinen noktada; markalar sorumluluklarını kabul ediyorlar, ancak bize ödemenin bir kısmını yapacaklarını söylüyorlar. Biz hepimiz işçiydik ve aynı iş yasasına bağlı çalıştık. O nedenle hepimiz için bu parayı istedik, istiyoruz. Eylül ayında 140 işçi olarak Temiz Giysi Kampanyası’nın desteğini alarak bir imza kampanyası başlattık. Sonra Zara’nın ürünlerine o ürünü üretip paramızı alamadığımıza dair etiketler yerleştirerek siz değerli tüketicilerden de destek istedik. Kampanyamız milyonlara ulaştı ama Zara hâlâ ikna olmadı.”

Haklarını alana kadar mücadeye devam edeceklerini belirten Arslan, “Biz işçilerin artık bir komitesi var. Direkt kendimizi temsil ediyoruz ve sesimiz daha gür çıkıyor. Mücadelemiz sizin destekleriniz ile büyüyerek devam edecektir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Bravo işçilerinin alacak mücadelesi sürüyor

Zara, Next ve Mango'ya 'işçilere ödeme yap' çağrısı

www.evrensel.net