Balıkesir’de dayanışma kahvaltısı

Gazetemiz Evrensel ile dayanışma etkinlikleri önceki gün Balıkesir’de gerçekleşen kahvaltılı buluşma ile devam etti. Yapılan konuşmalarda kentte son dönem sosyal medya gözaltıları ve tutuklamalardaki artışa vurgu yapıldı. Basına yönelik baskılara karşı gazetemizin kapı kapı gezerek halka ulaştırma çağrısı yapılan etkinlikte dayanışmanın önemine de dikkat çekildi.

Balıkesir’de önceki gün yapılan Evrensel gazetesi ile dayanışma kahvaltısına 100’ü aşkın kişi katıldı. Etkinliğe CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün yanı sıra EMEP, CHP, HDP, SYKP ilçe örgütleri, Eğitim Sen ve ÇYDD temsilcileri katıldı. Gazetemiz adına ise Haber Müdürümüz Ercüment Akdeniz katıldı.

Etkinlik açılış konuşmasını gazetemiz muhabirlerinden Saffet Yılmaz yaptı. Kentte son dönem OHAL gözaltılarında dikkat çekici bir artış yaşandığını ifade eden Yılmaz emekçilerin hak eylemlerinden çevre mücadelesine kadar bir çok talebin de böylece basíı altına alındığını söyledi. Yılmaz katılımcılara teşekkür ederken Evrensel’e sahip çıkma çağrısı yaptı.

EVRENSEL GERÇEKLERİ YAZMAK ÇİN VAR

Daha sonra söz alan Haber Müdürümüz Ercüment Akdeniz ise OHAL baskılarına Afrin operasyonu sonrası yeni hak gasbı ve kısıtlamaların eklendiğini söyleyerek; “Emeği demokrasiyi özgürlüğü barışı savunmaya, gerçekleri halka ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi. Manşete taşıdığımız ataması yapılmayan öğretmenin iş cinayetinde hayatını kaybetmesine de vurgu yapan Akdeniz, “Ataması yapılmadıgı için Manisa’da iş cinayetine kurban giden genç Öğretmen Hasan Sungur yüz binlerce diplomalı işsizden biriydi. Hasanlar ölmesin, çocuk istismarı vakaları sürmesin istiyorsak eşit özgür demokratik bir Türkiye için mücadeleyi büyütmeliyiz. Evrensel de bunun için var” diye konuştu.

DAYANIŞMA GÜÇ VERİYOR

“Cumhur ittifakı” adı altında getirilen düzenlemelerin tek adam tek parti rejiminin önündeki son engelleri de kaldırmayı amaçladığını ifade eden Akdeniz, “İttifak arayışı iktidarın anketlere bakarak başvurmak zorunda kaldığı bir mecburiyet. Halk güçleri birleşirse ciddi bir alternatif yaratabilir” dedi. Akdeniz son olarak bu tür dayanışma etkinliklerinin Evrensel çalışanlarına da moral verdiğini belirterek abone olma/abone bulma çağrısı yaptı.

Buluşmada söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de Evrensel’in Metin Göktepe’nin gazetesi olduğunu belirterek, “Metin öldürüldüğünde tek başıma 35 abone yapmıştım. Ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemde hem faşizme karşı birleşmeli hem direnmeyi önümüze koymalı hem de Evrensel’e sahip çıkmalıyız” dedi. Meclis çalışmalarına Evrensel’den daha çok ilgi beklediklerini de ifade eden Tüm, Afrin gerekçesi ile Eskişehir’de mitingi yasaklanan halkın yanında olacağını belirtti. (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 21:34

www.evrensel.net