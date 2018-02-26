Usain Bolt'un futbol kariyeri resmen başlıyor

Atletizme veda eden dünya ve olimpiyat rekortmeni Usain Bolt, bir futbol takımı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Atletizmde kazandığı başarılırla adını tarihe yazdıran 100 metre dünya rekorunun sahibi Usain Bolt, futbol kariyerine başlıyor. 8 olimpiyat altın madalyası sahibi Jamaikalı atlet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaştım ve bunu Salı günü açıklayacağım" dedi.

Manchester United taraftarını olduğunu sürekli vurgulayan Usain Bolt'un Borussia Dortmund hayranlığı da biliniyor. (SPOR SERVİSİ)

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