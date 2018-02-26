Afrin'e yönelik operasyonun 38. günü

TSK’nin Afrine yönelik operasyonu 38. gününde de devam etti. JÖH ve PÖH timlerinin Afrin’e girdiği açıklandı

TSK’nin Afrine yönelik operasyonu 38. gününde de devam etti.

DHA’nın haberine göre operasyonda Türkiye'nin Kilis sınırında son olarak 9 köye girildi. Suriye'nin Azez bölgesinden Şeyh Horoz, Bülbül Şenkal bölgelerinde Kavanda, Dudu, Velikli, Semalık, Bendirek, Meydan Ekbez ve Şeyh Muhammedli köylerini de aldı.

JÖH VE PÖH TİMLERİ SURİYE'YE GİRDİ

DHA’nın haberine göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile korucular, iki noktadan Suriye'nin Afrin bölgesine giriş yaptı.

TANK SEVKİYATI SÜRÜYOR

Öte yandan sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatına da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Afrin sınırındaki Kilis'e, batı illerinden askeri sevkiyat yapıldı. kente getirilen tank ve zırhlı araçların, sınır hattına konuşlandırılacağı kaydedildi.

MACRON'DAN ERDOĞAN'A: SURİYE ATEŞKESİ AFRİN'İ DE KAPSIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pazar günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Suriye'de 30 günlük insani ateşkes çağrısının Afrin bölgesini de kapsadığını söyledi.

Reuters ve Fransız AFP ajanslarının Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayanan haberlerine göre, Macron Erdoğan'a ateşkes çağrısına tüm tarafların uyması yönünde çağrıda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen açıklamaya göre ise “iki lider, Suriye’deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye’ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye’deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Görüşmede, Suriye’de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi. Kıbrıs’a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye’nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını teyit ettiler” denildi. (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 15:39

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