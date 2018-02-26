Dr. Sürenkök emekliliğe uğurlandı

Meslekteki 36 yılını geride bırakan SES İzmir Eş Başkanı Dr. Fatih Sürenkök, Tepecik Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikle emekliliğe uğurlandı.

Tepecik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde uzman doktor olarak çalışan ve meslekteki 36 yılını geride bırakan SES İzmir Eş Başkanı Fatih Sürenkök, yapılan etkinlikle emekliliğe uğurlandı.

Veda etkinliği için sendikanın başvurusu üzerine hastanenin konferans salonu talep edildi ancak hastane yönetimi bu talebi geri çevirdi. Bunun üzerine etkinliğinin hastanenin kafeteryasında yapıldı. Etkinliğe, Sürenkök'ün onlarca çalışma arkadaşının yanı sıra, Prof. Dr. Veli Lök, Prof. Dr. Orhan Süren, Prof. Dr. Türkan Süren, Dr. Zeki Gül, TTB ve SES yöneticileri ve hastaları ve hasta yakınları katıldı.

SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu da "Fatih Sürenkök işte bu OHAL döneminde, herkesin kendini bir yere attığı dönemde, mücadelenin ucunda tuttu ve sendikada da görev aldı, geri çekilmedi. Asıl biz ona teşekkür ediyoruz. Bundan sonra mücadelede daha çok yan yana olacağız. " dedi. Yapılan diğer konuşmalar da hastane yönetiminin salonu vermemesine tepki gösterildi.

Etkinlikte konuşan Dr. Fatih Sürenkök "Benim yüreğim hep burada kalacak. Benim iyi bir hekim olmamda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum" dedi. Sürenkök, bundan sonraki süreçte sağlık hakkı mücadelesinin içerisinde daha çok yer alarak devam edeceğini dile getirdi.

Sürenkök'ün çocuk hastaları da aileleri ile birlikte veda etkinliğine katıldı. Hasta yakınları da açtıkları dövizlerle ve yaptıkları konuşmalarla Sürenkök'e minnettarlıklarını iletti. Hasta yakınları, 'Umutsuz Hastalara Umut Işığı Oldun', 'Engelli Çocuklara Sevinç Kaynağı Oldun', 'Hakkın Ödenmez' yazan dövizler taşıdılar.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1982’de mezun olan Dr. Fatih Sürenkök 36 yıllık meslek hayatının 26'sını Tepecik Hastanesi'nin Çocuk Ortopedi Bölümü'nde geçirdi. 2000-2004 yılları arasında İzmir Tabip Odası başkanlığı görevini yürüten Sürenkök, hem odanın ve hem de TTB'nin yönetim kurulu ve onur kurulu görevlerinde de yer aldı. Sürenkök, bir yıldır da SES İzmir Şubesi'nde eş başkanlık yapıyor . (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 15:17

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