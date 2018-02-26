Mimarlar güven tazeledi 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönem seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda Demokrasi İçin Mimarlar Platformu adayları yönetimi oluşturdu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönem seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler sonucu Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Yönetim Kurulu Tezcan Karakuş Candan, Ali Atakan, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Namık Kemal Kaya, Songül Üzgün, Ünal Kara’dan oluştu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği genel kurul süreciyle, 2018-2020 yılları arasında görev yapacak 45. Dönem Yönetim Kurulu’nu seçti.

45.Dönem Olağan Genel Kurulu 24 Şubat 2018 Cumartesi DSİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul Divan Başkanlığı’nı Müjdat Karaca, Divan Başkan Yardımcılıklarını M. Faruk Soydemir, Fatma Başaran, Yazmanlık görevlerini ise Pınar Yıldırım ile Didem Tokgöz yaptı.

45.Dönem Olağan Genel Kurulu’nda; Mimarlar Odası Ankara Şubesi 44. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarına ilişkin görüşler dile getirildi, öneri ve talepler sunuldu. Kongrenin ardından 25 Şubat Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan oy verme işlemi sonucunda; “Mimarlık Yaşamı Yeniden Örgütlemektir” manifestosu ile mücadeleye aday olan Demokrasi İçin Mimarlar Platformu Adayları seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrasi İçin Mimarlar Platformunun adayları Tezcan Karakuş Candan, Ali Atakan, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Namık Kemal Kaya, Songül Üzgün, Ünal Kara Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45.Dönem Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçildi. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 14:53

www.evrensel.net