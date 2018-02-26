EGEÇEP 12. Kurultayı yapıldı: Ekoloji mücadelesi büyüyor

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) 12. Kurultayında ekoloji örgütlerinin birlik çabaları ana tartışma konusu oldu.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) 12. Kurultayını İzmir’deki Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kurultaya İzmir merkez ilçelerin yanı sıra Ayvalık, Karaburun, Aydın, Selçuk, Kuşadası, Bergama, Foça, Yeni Foça gibi ilçelerden de EGEÇEP bileşenleri katıldılar.

UMUT YOK OLMAZ

Kurultayın açılışında yapılan basın açıklamasını okuyan EGEÇEP dönem sözcüsü Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Afrin operasyonuna Zeytindalı adının verilmesini eleştirerek, zeytinin bin yıllardır barışın simgesi olduğunu söyledi. 2017 yılında da ülkedeki doğa talanının, yaşam savunucularına yönelik tehdit, baskıların sürdüğünü ifade eden Karababa, Finikeli yaşam savunucuları Ali-Aysin Büyüknohutçu çiftinin bir kiralık katil tarafından katledilmesinin ise ekoloji mücadelesinin dönüm noktalarından birisi olduğunu dile getirdi. Karababa, ülkede devam eden OHAL rejiminin tüm hak aramaları, emek, demokrasi ve doğa koruma mücadelelerini baskı altına aldığı bir süreçte 11-12 Kasım 2017’de Bergama’da gerçekleştirdiği ve Mart ayında ikincisinin yapılması planlanan ekoloji örgütleri birlik çalışmalarının umudun en karanlık günlerde bile yok olmadığının göstergesi olduğunu söyledi. Karababa, Eskişehir’de termik santrale karşı yapılmak istenen mitingin de Afrin gerekçesiyle yasaklanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

EKOLOJİ, SINIF VE BİRLİK

Basın açıklamasının ardından kapatılan Hayatın Sesi Televizyonunda 2017 yılında yayınlanan Çepeçevre Yaşam programından bir seçki gösterildi. Kurultayda gerçekleştirilen söyleşide Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi iken barış imzacısı olduğu gerekçesi ile ihraç edilen Prof. Dr. Aykut Çoban “Ekoloji, sınıf ve birlik” konusunu anlattı. Sınıf mücadelesi ile ekoloji mücadelesi arasındaki bağı, ülkeden ve dünyadan sayısal verilerle anlatan Çoban, her iki mücadelenin de ortaklaşa verilmesi gerektiğini altını çizdi. Ekoloji mücadelesinin birlik çabalarının çok önemli olduğunu ifade eden Çoban, sermaye ve devlet tarafından doğanın talanına yöneltilen saldırılara karşı koyabilmek için yerel mücadelelerin kendileri gibi olan diğerleri ile dayanışması ve ortak bir çatı altında mücadeleyi birleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

NASIL BİR EKOLOJİ BİRLİĞİ?

Daha sonra söz alan bileşen temsilcileri de Bergama Buluşması ve mart ayında yapılması planlanan Ekoloji Örgütleri Birlik toplantısına dair görüşlerini, toplantıdan beklentilerini anlattılar. Ortak örgütlenmenin gerekliliği genel kabul görürken, bunun biçimi, organları, bileşimi, olası zaafları gibi konularda görüşler ifade edildi. 4 yeni örgütün bileşen olmak için başvuru yaptığı kurultaya çeşitli siyasi parti temsilcileri, TMMOB’a bağlı oda yöneticileri ve demokratik kitle örgütlerinden de katılım oldu. Kurultay 15 kişilik yeni yürütme kurulunun belirlenmesi ile sona erdi.

EGEÇEP BİLEŞENİ OLMAK İÇİN BAŞVURAN ÖRGÜTLER

Kaynaklar Çevreyi Koruma Derneği

Burhaniye Çevre Platformu

Dumanlıdağ Doğayı Koruma Derneği

Kuşadası Caferli Güzelleştirme Derneği

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 14:51

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