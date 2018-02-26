Vedat Günyol Deneme Ödülü Feridun Andaç’a verildi

Vedat Günyol anısına düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü “Üstümüzdeki Gül Yaprağı” isimli kitabıyla Feridun Andaç’a verildi.

Edebiyatımızın ve özellikle deneme türünün önemli yazarlarından Vedat Günyol anısına düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü’nün bu yılki kazananları belli oldu. Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Uğur Kökden ve Tahir Şilkan’dan oluşan seçici kurulun 55 eser arasında yaptığı değerlendirme sonucunda Vedat Günyol Deneme Ödülü “Üstümüzdeki Gül Yaprağı” isimli kitabıyla Feridun Andaç’a verildi. “Umut Hep Vardır”la Gülsüm Cengiz; “Buyrun Siz de Deneyin”le Mehmet Serdar Kubilay ise Juri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

ÖDÜL TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Yazarlara ödülleri 4 Mart Pazar günü saat 14’te Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yapılacak törende takdim edilecek. İki yıldır düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü Kartal Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfının desteği ile düzenleniyor. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 14:00

www.evrensel.net