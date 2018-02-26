Suriye’de ateş kesilmedi, harlanıyor

BM'nin 30 günlük ateşkes talebine rağmen ne Suriye’nin kuzeyinde ne de ABD’nin istediği gibi Şam yakınlarındaki Doğu Guta’a ateş kesilmedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 30 günlük ateşkes talebine rağmen ne Suriye’nin kuzeyinde ne de ABD’nin istediği gibi Şam yakınlarındaki Doğu Guta’a ateş kesilmedi. Rusya, ABD’nin Suriye hükümetine saldırı tehdidinden “endişeli” oldukları açıklaması yaptı.

AFRİN’DE DE DOĞU GUTA’DA DA ATEŞKES YOK

TSK’nin cihatçı ÖSO gruplarıyla yürüttüğü Afrin operasyonu yeni birliklerin eklenmesiyle devam ederken, Suriye’de ordunun İslamcı örgütlerin elindeki Doğu Guta’ya yönelik hava saldırıları da sürdü. Ancak önceki günlere kıyasla Doğu Guta’ya bombardımanın şiddetinin azaldığı belirtildi. Son saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Suriye ordusunun Doğu Guta’ya karadan da girmeye çalıştığı belirtiliyor. Kara operasyonu sinyali geçtiğimiz hafta verilmiş, hazırlıkların yapıldığı açıklanmıştı.

Bu arada Suriye hükümeti güçlerine sahada destek sağlayan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de “Şam’ın dış mahallelerinde, özellikle terör örgütü Nusra tarafından kontrol edilen bölgelerde ateşkes geçerli değil” açıklamasını yaptı.

Türkiye de ateşkese uymayanlar arasında. Pazar günü Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Afrin operasyonunun ateşkes kapsamına girmediğini ileri sürmüştü.

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'de ateşkes kararı

AB’DEN PUTİN’E DOĞU GUTA BASKISI

Başkent Şam’a yakın bir bölgede bulunan ve İslam Ordusu, el Kaide/Nusra bağlantılı Tahrir el Şam ve Ahrar’uş Şam gibi Esad karşıtı cihatçıların elindeki Doğu Guta’ya düzenlenen hava saldırıları son haftalarda yoğunlaşmıştı. ABD ve Avrupa devletleri Esad karşıtı güçlerin elindeki son kentleri kaybetmesini istemiyor.

Fransa ve Almanya, Rusya’yı Suriye hükümetine ateşkese uyması için baskı yapmaya çağırdı. Ortak telefon görüşmesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ateşkesin uygulanması konusunda yardım talep etmişti. Ancak Putin, Doğu Guta’nın ateşkes kapsamına girmediğini söyledi.

Son olarak Papa Francesco da pazar ayininde Doğu Guta’yı gündeme getirmiş, buradaki şiddetin “insanlık dışı” olduğunu belirterek, insani yardıma izin verilmesi için bombardımanın sona erdirilmesi çağrısı yapmıştı.

BMGK’nin cumartesi günü kabul edilen 2401 sayılı kararı, Suriye genelinde insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla 30 günlük ateşkes talep etmişti. Ancak, bu kararda öngörülen ateşkes Suriye’de faaliyet gösteren en büyük cihatçı örgütleri kapsamıyor.

BM’nin ateşkesinde Afrin muamması

5 ÖRGÜTTEN GUTA’DA ORTAK KOMUTA MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, aralarında İslam Ordusu (Ceyş’ul İslam), el Nusra ve Ahrar’uş Şam’ın bulunduğu “5 terör örgütü”nün Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde ortak komuta merkezi kurduklarını ileri sürdü.

Sputnik’e göre, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğu Guta’da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bu bölgede el İslam, el Nusra Cephesi (Heyet Tahrir el Şam, Ahrar’uş Şam, Feylak er-Rahman ve Fajr el-Umma adlı yasa dışı silahlı oluşumlar tarafından ortak komuta merkezi kuruldu.”

KİMYASAL TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Afrin’deki sivil ölümlerini görmezden gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Doğu Guta’daki ölümlere yoğunlaşmış durumda.

Son olarak bölgedeki hastaneye götürülen bazı yaralıların klor gazı saldırısı belirtileri taşıdığı iddia edildi. En az 18 kişinin oksijen tedavisi gördüğü ileri sürüldü.

Merkezi Londra’da bulunan ve cihatçılara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de benzer duyumlar aldıklarını ancak gaz saldırısı iddialarını teyit edemediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Suriye’de kimyasal kullanıldığı tespit edilirse Suriye hükümeti güçlerine saldıracaklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda benzer bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Kim kimyasal kullanırsa onu vuracağız” demişti.

RUSYA: TEHDİTLERDEN ENDİŞELİYİZ

Bu arada dün, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi kastederek Suriye hükümetine karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Ryabkov, “Şam karşıtı söylemlerin artması ve Washington’daki Rusya karşıtı ifadelerde bir artış söz konusu, yine güç kullanma tehditleri duyuluyor. Bunlar hukuk dışı, yasa dışı” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 13:48

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