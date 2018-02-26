Pazarcılardan belediye önünde 'pazar yeri' eylemi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kaldırılmasına karar verilen zkanlar pazar yerinin esnafı, kendilerine yeni yer tahsis edilmesi için eylem yaptı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, çevrede oturanların açtığı dava sonucu Danıştay tarafından kaldırılmasına karar verilen Özkanlar pazar yerinin esnafı, kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyerek, Bayraklı Belediyesi önünde eylem yaptı. Pazarcılar, ellerinde taşıdıkları ekmeklerle yaptıkları eylemde, belediye binasının önüne siyah çelenk bıraktı.

Bayraklı’da yıllardır kurulan Özkanlar pazar yeri, bölgede oturan bazı ilçe sakinlerinin kaldırılması için açtığı davanın lehlerine sonuçlanması ve Danıştay 8’inci Dairesi'nce kararın onanmasıyla 2 ay önce kapatıldı. Son kez kurulduğu 30 Aralık 2017 tarihinden bu yana kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazarcı esnafı, Bayraklı Belediyesi önünde toplanarak, eylem yaptı. Belediye binası önünde çok sayıda çevik kuvvet polisiyle güvenlik önlemi alınırken, TOMA da getirildi. 'Esnaf burada başkan nerede', 'Ekmeğime dokunma', 'Hak, hukuk, nerede' sloganları atan grup, Bayraklı Belediyesi Başkanı CHP'li Hasan Karabağ’dan sorunu çözmesini istedi.

Ellerinde taşıdıkları ekmeklerle eyleme katılan yaklaşık 60 pazarcı adına basın açıklaması yapan Faysal Acar, "Bayraklı Belediyesi sınırları içinde 34 yıllık geçmişi olan Özkanlar pazar yeri, mahkeme kararı bahane edilerek, encümen kararıyla kapatılmıştır. Sorunun çözümü için 6 yıllık zaman dilimi olmasına rağmen hiçbir çözüm üretilmemiştir. Başka bir pazar yeri göstermeksizin, kapatılmıştır. Belediye, sorunu çözmek yerine esnafını ve semt halkını da mağdur etmiştir. Esnafın ekmeğini elinden almıştır. Esnafımız, vergi mükellefi olduğundan giderlerini karşılayamaz durumdadır. Geçim sıkıntısına düşmüştür. Belediye başkanının oturduğu makam, çözüm üretme makamıdır. Sorunun bir an önce çözülmesini ve ekmeğimizin geri verilmesini istiyoruz" dedi.

Ellerindeki ekmekleri belediyenin bahçe duvarının üzerine koyan pazarcılar, ‘Özkanlar esnafı’ yazılı siyah çelengi de bıraktıktan sonra olaysız dağıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 13:34

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