Tartıştığı temizlik şefini vuran doktor serbest bırakıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde tartıştığı temizlik personeli şefini silahla pratisyen doktor, serbest bırakıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla peşpeşe 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dr. L.A. ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 26 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil serviste görevli, pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla Top'a peşpeşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma pratisyen doktor L.A.'yı gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Dr. L.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Manisa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 02:57

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