Turgutlu'da belediye hoparlöründen 'Çerxa Şoreşe' çalındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, merkezi sisteme bağlı olan belediye hoparlörlerinden 'Çerxa Şoreşe' isimli Kürtçe şarkı çalındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, belediyenin merkezi sistem yayınına sızan kişi ya da kişiler, belediye hoparlörlerinden "Çerxa Şoreşe" isimli Kürtçe şarkıyı yayınladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, merkezi sistemle yayın yapılan Turgutlu Belediyesinin hoparlöründen, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Kürtçe müzik çalındı. İlçenin tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın, sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı ve Selvilitepe Mahallesi'nden duyuldu.

Turgutlu Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1- 2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerine yer verildi (HABE MERKEZİ)

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