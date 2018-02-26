Alanyaspor'da Hikmet Karaman'ın yerine Mesut Bakkal

Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Akdeniz ekibi, Mesut Bakkal ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman görevinden ayrıldı. Akdeniz ekibi, yola Mesut Bakkal ile devam edeceklerini duyurdu.

Süper Lig'de geçtiğimiz senenin flaş takımlarından olan fakat bu sezon istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayırdığını açıkladı. Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, Karaman'ın ayrılığı ile boşalan teknik direktörlük görevine getirilmek üzere Mesut Bakkal'la prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Alanyaspor, Karaman'ın göreve başladığı 3 Ocak 2018 tarihinden bu yana oynadığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrıldı. (SPOR SERVİSİ)

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