Hasta tutuklu Nihat Baymiş hayatını kaybetti

Cezaevinde lösemi hastalığına yakalanan ve uzun süre tedavisi yapılmadığı için hastalığı ilerleyen Nihat Baymiş sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cezaevinde lösemi hastalığına yakalanan ve uzun süre tedavisi yapılmadığı için hastalığı ilerleyen Nihat Baymiş, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

İzmir Şakran T Tipi 4 Nolu Cezaevi’nde kaldığı sırada lösemi hastalığına (kan kanseri) yakalanan, ancak hastalığının tedavisi yapılmadığı için her geçen gün durumu kötüleşen Nihat Baymiş, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 7 yıl önce “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan ve cezasının bitmesine 10 ay kala 9 Haziran 2017'de şartlı tahliye edilen Baymiş, 2 haftadır tutulduğu Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



Baymiş’in cenazesi morgdan alınarak merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta düzenlenen törene Baymiş'in ailesi, akrabaları, Tutuklularla Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticileri de katıldı.



Baymiş'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildikten sonra konuşan HDP İl Eşbaşkanı Mehmet Şerif Çamçı, Baymiş’in gençliğinden bu yana halkı için mücadele ettiğini söyledi. Çamçı, cezaevindeki sorunların büyüdüğüne işaret ederek, "Zindanlardaki sorunlar gün be gün artıyor. Nihat arkadaş gibi cezaevinde bir çok arkadaşımız ağır hastalıklarla mücadele ediyor. Ölümle pençeleşen 26 tutuklu var. Elinizi vicdanınıza koysunlar bu zulümden vazgeçin” dedi.



Baymiş için Kulplular Yas Evi’nde taziyeler kabul edilecek. (Diyarbakır/MA)





Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 12:26

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