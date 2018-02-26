Mezopotamya Kupası Futbol Turnuvasının 4'üncüsü düzenlendi

İsveç'in Stockholm kentinde 4'üncüsü düzenlenen Mezopotamya Kupası Turnuvasının şampiyonu Afrin Solidarity adlı takım oldu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de bu yıl dördüncüsü yapılan Mezopotamya Kupası Turnuvasına 21 takım katıldı. Turnuvaya Amedspor’un eski futbolcusu Deniz Naki de katıldı.

Evrensel'e konuşan Deniz Naki, Türkiye ve Ortadoğu'da Kürtlerin yoğun baskı altında olduklarını belirterek “Kürt yardım kuruluşlarına destek olmak ve Afrin’le dayanışmak amacıyla turnuvaya katılıyorum. Açık artırmaya çıkarılması için de Amedspor formamı hediye ettim” dedi.

Bu yılki turnuvaya 16 takımın katılması planlanırken takımlardan gelen talepler üzerine katılımcı takım sayısı 21’i buldu. İsveç'in ünlü futbolcuları Bojan Djordjic, Erik Nivo ve Jiloan Hamad'ın da katıldığı turnuvada Manchester United ve Göteborg IFK gibi takımların oyuncuları da destek amacıyla imzalı formalarını bağışladı.

Turnuvayı örgütleyen gençlerden Taner Yılmaz, bundan 4 yıl önce IŞİD saldırılarına karşı direnen Kobanê ile dayanışmak amacıyla turnuvayı başlattıklarını söyledi. Yılmaz, yoğun ilgiden dolayı turnuvayı her yıl düzenleme ve elde edilen gelirleri yardım kuruluşu Roja Sor'a vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

TURNUVAYA KATILANLAR GÖNÜLLÜ

Turnuvanın organizatörlerinden Bahar Shivan da, turnuvanın Kürt halkının mücadelesine destek amacıyla yapıldığını ve turnuvada görev alanların ücret almaksızın gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl 180 bin kron toplandığını, bu yıl ise bu rakamın 200 bin kron civarında olduğunu belirten Shivan “Roja Sor'un çalışmalarını izliyoruz ve yerinde gördük. Hiçbir yardım kuruluşunun gitmediği yerlere yardımda bulunuyorlar. Savaşta her şeylerini yitiren ailelere para yardımı yapmaktan, ev inşa etme ve savaş kurbanlarına gıda ve yiyecek temin etmeye kadar pek çok yardımda bulunuyorlar” diye konuştu.

KUPAYI AFRİN SOLIDARITY KAZANDI

Turnuvaya katılan takımlar arasında Mesopotamia FC, Newroz FC, Zagros Azad ve Ciwanen Azad'ın yanı sıra İsveçli takımlar ve Rojava Komiteleri vardı. Rojava Komiteleri'nden Tomas Pettersson, pek çok takım ve futbolcunun Kürt halkının mücadelesine destek verme amacıyla bir araya gelmesini önemsediğini söyledi. Bu yıl Mezopotamya Kupası’nı Afrin’le dayanışma amacıyla kurulan Afrin Solidarity takımı kazandı. (Stockholm/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 11:54

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