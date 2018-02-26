'Dr. Dursun Yaşar Ulutaş neden görevine iade edilmiyor?'

CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Dr. Dursun Yaşar Ulutaş'ın göreve iadesini talep etti.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, barışı savunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ancak daha sonra görevinden uzaklaştırılan Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın görevine iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Tümer'e yanıt veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, konudan haberdar olmadıklarını söyledi.

SADECE ULUTAŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi 11 doktordan sadece Adana Gazipaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın görevinden uzaklaştırıldığını kaydeden Tümer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada haksızlığın giderilmesini istedi.

ULUTAŞ'IN GÖREVE İADESİNİ TALEP ETTİ

Sadece barış dedikleri için gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin serbest bırakıldığını hatırlatan Tümer, Dr. Ulutaş’ın göreve iadesini talep etti.

Açıklamalarının hiçbir suç içermediği yargının yetkili organlarınca da belirlenen hekimlerin, insanların fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlığı açısından onarılmaz sorunlarla karşı karşıya kalmasını elbette istememesi gerektiğini kaydeden Tümer, “Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın görevi de diğer hekimler gibi insanı yaşatmaktır ve yaşamı savunmaktır. Gözaltından sonra serbest kalan Dr. Dursun Yaşar Ulutaş neden açığa alınmıştır? Sadece ‘barış’ dediği için görevinden uzaklaştırılan sayın Ulutaş görevine iade edilmelidir” diye konuştu.

RECEP AKDAĞ’IN HABERİ YOK!

Tümer’in konuşmasına yanıt veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını, idari soruşturmanın sebebine ve sonuçlarına bakılması gerektiğini kaydetti. (Adana/EVRENSEL)

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