!f İstanbul’un kazananları belli oldu

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kazananları belli oldu.

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, dün gece İstanbul’da yapılan ödül töreniyle sona erdi. Ahmet Rıfat Şungar’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği gecenin açılış konuşmasını yapan festival direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut, festivalin 17. yılının hikâyesini anlattı. Gecenin devamında ise, Uluslararası Keş!f Yarışması, Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması ve Türkiye’den Kısalar ödüllerinin yanı sıra, bu yıl ilk kez verilen !f Yeni Seyirci Ödülü’nü kazanan film de belli oldu.

İlk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenlerin yarıştığı Uluslararası Keş!f Yarışması’nın jürisi, “Vahşi Oğlanlar” filmiyle Fransız yönetmen Bertrand Mandico’yu “yılın keşfi” seçti. Jüri ayrıca, “Araby / Arap” filmiyle Brezilyalı yönetmenler João Dumans ve Affonso Uchoa’ya Jüri Özel Ödülü’nü verdi.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin Uluslararası Keş!f Yarışması seçimi, “The Nothing Factory / Hiçlik Fabrikası” filmiyle Portekizli yönetmen Pedro Pinho’dan yana oldu.

Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın birincisi de, Laura Bari’nin sarsıcı belgeseli “Primas / Primalar” olurken, jüri ayrıca “The Other Side of Everything / Her Şeyin Diğer Yanı”na Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü verdi.

Bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü, Emre Erdoğdu’nun “Kar” adlı filmine, Türkiye’den Kısalar kapsamında verilen Seyirci Ödülü ise Volkan Güney Eker’in kısası “Bıraktığın Yerden”e gitti.

SIRA ANKARA VE İZMİR'DE

İstanbul ayağı dün gece sona eren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde 36 ülkeden 120 yönetmenin toplam 111 filmi gösterilirken, festivali 80 bin kişi izledi. Festival, 1-4 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek. (DHA)



