DİSK devreye girdi, Kılıç ‘ölüm orucunu’ erteledi

Açlık grevi eyleminin 106’ncı gününde ölüm orucuna gireceğini duyuran Mahir Kılıç DİSK’in devreye girmesi sonucu ölüm orucunu erteledi.

Açlık grevi eyleminin 106’ncı gününde (bugün) ölüm orucuna gireceğini duyuran Mahir Kılıç, DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun konuyla ilgileneceğini belirtmesi üzerine ölüm orucu kararını ertelediğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ firmasında çalışırken ilave tediye ve kadro davası açtığı için işte atılan Mahir Kılıç açlık grevinin 106’ncı gününde (bugün) eylemini ölüm orucuna dönüştüreceğini açıklamıştı. Kılıç ile birlikte eylemde olan arkadaşları, Kılıç'ın kararından vazgeçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.



Eyleminin ilk gününden bu yana üyesi olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası'nı tutumundan dolayı eleştiren Kılıç'ın kararı üzerine DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve çok sayıda kitle örgütü temsilcisi devreye girdi. Kılıç'ı arayan Beko, konuyla ilgileneceğini belirterek, Kılıç'ın eylemini açlık grevi şeklinde sürdürmesini istediklerini söyledi.



Kılıç kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kılıç'ın açıklaması şöyle: "Tüm dost ve yoldaşlarıma:az önce Ankaradan gelen bir telefon neticesinde yarın sabah başlayacağım ölüm orucu direnişimi bugün Ankara’da yapılan DİSK başkanlar kurulundan çıkan karar doğrultusunda DİSK Başkanı Kani Beko'nun Cafer Konca'yı yapılan bu haksız hukuksuz ve adaletsiz İşçi kıyımının ivedilikle giderilmesi gerektiğinin altını çizerek görevlendirmesi neticesinde süreci izleyerek açlık grevi direnişimi aynı direnç ve kararllıkla sürdüreceğimi şimdilik ölüm orucu kararımı ertelediğimi tüm dost ve yoldaşlarıma saygılarımla arz ederim.



Yaşasın onurlu mücadelemiz... İş ekmek yoksa direniş var. Başta kızım eşim konak direnişçisi yoldaşlarıma ve bizlerden desteklerini ilk günden beri esirgemeyen siz konak direnişi takipçilerine yaşatmış olduğum üzüntü ve sıkıntı içinde ayrıca özür diliyorum hepinizi seviyorum iyiki varsınız." (İzmir/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 09:35

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