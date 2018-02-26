AFP: Irak'ta 15 Türkiyeli kadın IŞİD’den idama mahkum edildi

Irakta IŞİD üyesi olma suçlamasıyla yargılanan 15 kadının idam cezasına çarptırıldığı iddia edildi.

Irak'ta görülen davada, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) üye olmak suçlamasıyla yargılanan 15 Türkiye vatandaşı kadın suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı.

AFP'nin bir mahkeme yetkilisine dayandırdığı haberinde, IŞİD üyeliğinden suçlu bulunan bir başka Türkiye vatandaşı kadına da ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.

Irak devleti, başta Musul olmak üzere sınırları içerisinde IŞİD'in elindeki yerleri geri aldıktan sonra çok sayıda kadın ve çocuğu da gözaltına aldı.

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En az 560 kadının ve 600 çocuğun cihatçı olmak ya da IŞİD'lilerin akrabası olmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı ve yargılama süreçlerinin başlatıldığı ifade ediliyor.

Ocak ayında Alman bir kadın IŞİD'e lojistik destek verme suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

Şubat ayı başında da yine bir Türkiye vatandaşı kadına idam cezası verilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu yargı süreçlerinin "adil olmadığını" öne sürdü.

AFP haberinde, uzmanların tahminlerine göre Irak'ta IŞİD üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde 20 bin civarında kişinin bulunduğunu ancak bununla ilgili resmi verilerin bulunmadığını belirtti.

Irak'taki Terörle Mücadele Yasası, mahkemelere IŞİD adına eylemlere karışmasalar dahi şüphelilerin üye olmak ya da yardım ve yataklık suçlamalarından idama cezasına çarptırılmalarına olanak tanıyor. (DIŞ HABERLER)

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(Fotoğraf: Arşiv)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 09:03

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