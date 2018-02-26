İnşaat işçilerine havalimanında sosyal medya gözaltısı

İzmir'de 2 inşaat işçisi, havalimanında telefonlarını ellerinden alarak sosyal medya hesaplarına bakan polisler tarafından gözaltına alındı.

İzmir'den evlerine dönmek isteyen 2 inşaat işçisi, İzmir Havalimanı’nda telefonları ellerinden alarak sosyal medya hesaplarına bakan polisler tarafından gözaltına alındı.

İzmir'den memleketlerine dönmek isteyen 2 inşaat işçisinin İzmir Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesine çalışmak için gelen Nazım Toplu ve Ahmet Polat isimli inşaat işçileri geçtiğimiz Cuma (23 Şubat) günü İzmir'den Diyarbakır'a gitmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. İşçiler, havalimanında daha önce kurulan TEM şube ofisi polisleri tarafında şüpheli oldukları gerekçesiyle durduruldu.

SOSYAL MEDYA GEREKÇE YAPILDI

Polisler durdurdukları Toplu ve Polat'ı Genel Bilgi Taraması Sistemi'nden (GBT) geçirdi. Haklarında herhangi bir karar olmadığı görülen Polat ve Toplu uçaklarına doğru yönelirken, polisler işçilerden sosyal medya hesapları facebook'u açmalarını istedi. Polislerin isteğinin hukuksuz olduğunu belirten işçiler, sosyal medya hesaplarını açmak istemedi. Ancak polisler iki işçinin telefonlarını ellerinden alarak sosyal medya hesaplarına girdi. İki işçinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını gerekçe yapan polisler iki işçiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan işçilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Çankaya TEM şubesinde tutuldukları öğrenildi. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 08:11

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