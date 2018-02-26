Barış akademisyenlerine verilen idari ceza iptal edildi

Barış Akademisyenleri için İstanbul’da hapis cezası verilirken İzmir’de bildiriye imza atan 4 akademisyene verilen idari cezalar bile iptel edildi

Barış Akademisyenleri' için İstanbul’da hapis cezası verilirken İzmir’de bildiriye imza atan Yaşar Üniversitesi’nden 4 akademisyene verilen idari cezalar bile mahkemece iptal edildi

İzmir'de Barış için Akademisyenler inisiyatifinden 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan akademisyenleri umutlandıran bir karar verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Hakan Dirik'in haberine göre, bildiriye imza atan Yaşar Üniversitesi’nden 4 akademisyene verilen cezalar İzmir 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi.

Rektörlüğün itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi de akademisyenler Prof. Dr. Deniz Özdemir, Prof. Dr. Turgay Kurultay, Doç. Dr. Anıl Duran ve Yrd. Doç. Dr. Aycan Kapucu lehine karar verdi.

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'KINAMA CEZASI GEREKTİRMEZ, EN FAZLA UYARI'

Mahkeme, davanın esasına ilişkin görüşünde metnin içeriğine atıfta bulunarak, bunun kınama cezası gerektirecek bir suç olmadığını vurguladı. Akademisyenlere en fazla uyarı cezası verilebileceği kaydedildi.

AVUKAT CANGI: ÇELİŞKİNİN GİDERİLECEĞİNİ UMUYORUM

Akademisyenlerin avukatı Arif Ali Cangı, İstanbul’da akademisyenlere verilen hapis cezasıyla İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nden çıkan kararın çeliştiğini, bu çelişkinin özgürlükler lehine giderilmesi gerektiğini söyledi.

Cangı, “Bir yanda en fazla kınama cezasını gerektiren disiplin eylemi değerlendirmesi, diğer yanda terör örgütü propagandası suçu değerlendirmesi… Bu çelişkinin, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü lehine giderileceğini umut ediyorum. Zira bu konuda şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi kararları ve AİHM kararlarıyla özgürlükler lehine içtihat oluşmuştur. Mahkemeler bu içtihatları emsal almalıdır” diye konuştu.

Akademisyenlerden Prof. Kurultay da “vicdanını dinleyen hâkimlerin sesini duymak güzel” dedi. (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 07:39

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