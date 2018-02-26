‘Tek adam’ teklifi yarın görüşülecek

AKP ve MHP’nin seçimlere ittifakla girebilmek için hazırladıkları kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak.

AKP ve MHP’nin başta ittifak olmak üzere seçimlerde yapılması istedikleri bir dizi değişiklik yarın Meclis’te görüşülmeye başlanacak. “Cumhur” adını verdikleri ittifak ile AKP ve MHP seçimlere ortak girme kararı almış ve seçim yasasında bir dizi değişiklik teklifi oluşturmuşlardı. Meclis Anayasa Komisyonu’nda seçim ittifakına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, MHP Geneş Başkanı Devlet Bahçeli ile 6 milletvekilinin imzasını taşıyan “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne göre, siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. Seçimlere ittifak olarak giren siyasi partiler ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecek. Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılacak. Oy pusulasında siyasi partilerin belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. Eğer ittifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasında yalnızca “İttifak” ibaresi yer alacak.

MHP’YE BARAJ KORUMASI

Kanun teklifinin yasalaşması halinde seçim barajı devam edecek ama AKP ittifak yaptığı MHP’yi baraja karşı korumaya alacak. İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak. İttifaka katılması ile Büyük Birlik Partisi de bundan yararlanabilecek.

SİLAHLARIN GÖLGESİNDE SEÇİM

Kanun teklifinin en tartışmalı noktalarından biri de kolluk güçlerinin sandık çevresinde olabilmeleri ve siyasi parti temsilcilerinin yerine memurların sandıkta görevli olması. Kanun teklifine göre sadece sandık kurulu başkanı veya bir üyenin çağrısı üzerine değil, seçmenlerin ihbarıyla de sandık çevresine kolluk güçleri gelebilecek. Özellikle bölge illerinde HDP seçmenin aleyhine kullanılacağı tartışılan bu değişiklik, “silahların gölgesinde seçim” olarak yorumlanıyor. 16 Nisan Referandumunu tartışmalı hale getiren “mühürsüz oyların geçerli sayılması” da bu kanun teklifi ile birlkte yasa haline getirilmek isteniyor. Kanun teklifi gerekçesinde “sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulalarının geçerli sayılacağı” belirtiliyor. Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 02:36

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