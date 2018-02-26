CHP il başkanları: Barışı savunmak için Diyarbakır’a geldik

CHP'nin Samsun, Edirne ve Konya İl Başkanları ile PM üyesi Yıldırım Kaya Diyarbakır'da temaslarda bulundu.

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Diyarbakır’da batı illerinden gelen il başkanlarıyla Kürt sorununun çözümü noktasında çeşitli kesimlerle temasta bulunan CHP’nin PM Üyesi Yıldırım Kaya Evrensel’e konuşarak, savaş politikasının ne Afrin’de ne de başka bir yerde çözüm olmayacağını söyledi. Barışın gerçekleşmesi için Diyarbakır’a geldiklerini söyleyen Kaya, “Komşularıyla sorun yaşayan bir ülke kendi içinde de barış içinde yaşayamaz” dedi.

“Eşit koşullarda birlikte yaşam” konulu panel düzenleyen CHP Samsun İl Başkanı Tufan Açıkgöz, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya kentette çeşitli kesimlerle temaslarda bulundu. CHP’lilerle barış ve kardeşliği konuştuk.

Yıldırım Kaya - CHP PM Üyesi

Türkiye’nin kendi birliği ve bütünlüğü içinde bir arada yaşamı kendi insanına sunmak zorunda olduğunu söyleyen CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya, “Eğer Türkiye bölünmesin isteniliyorsa bunun birinci kuralı bir bütün olarak eşit koşullarda bir arada yaşamı tüm olanaklarıyla devlet olarak sağlamak zorundayız. Eğer bu yapılamıyorsa siz yurttaşınıza eşit koşullarda yaklaşmıyorsanız; hak, hukuk, adalet çerçevesinde ortak bir yaşamı vaat etmiyorsanız, insanlar ister istemez huzursuzluğu yaşar ve yaşatır” dedi.

‘DİYARBAKIR’A GELİP NEDENLERİ GÖRMEK ZORUNDAYIZ’

Savaş çığırtkanlığının olduğu yerde barış sesi çıkarmanın zor olduğunu bildiklerini belirten Kaya, “Biz burada yaşamı, özgürlükleri savunmazsak, dayanışma içerisinde bir arada duruşu sağlamazsak, Türkiye’de birliği ve bütünlüğü sağlayamayız. Bölünür bu ülke. Samsun’dan, Konya’dan, Edirne’den Türkiye’nin dört bir yanından bu sorunu farklı bir şekilde yaşayan illerden arkadaşlarımızla bu araya geldik. Samsun’a, Konya’ya, Edirne’ye şehit cenazesi geldiğinde anaların yüreği nasıl yanıyorsa ve binlerce kişi ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyerek kendi şehidine sahip çıkıyorsa, Diyarbakır’a gelip bunun ‘neden ve niçin’lerini görmek zorunda. Buradaki anaların da yüreğinin yandığını hissetmek zorundayız” dedi.

GERÇEK BİR ÇÖZÜM SÜRECİ ŞART

“Biz meselenin konuşularak gerçekten bir çözüm süreciyle gündeme getirilerek bitirilebileceğini düşünüyoruz” diyen Kaya, “Silahın çözüm olmadığını 40 yıldır silahlı mücadele yürüten örgütler de görmüş olmalılar. Artık silahların susması gerektiğini, barışın konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de PKK’nın silah bırakması ve emperyalist güçlerin bölgedeki bütün oyunlarını altüst edebilecek bir hamleyi yapması Kürtler, Türkler ve Türkiye için bir kaçınılmazdır. Biz de barışın gerçekleşmesini savunmak için buradayız” dedi.

‘DEVLETİN GÖREVİ KAN VE GÖZYAŞINI DURDURMAK’

Savaş politikasının ne Afrin’de ne bir başka yerde çözüm olmayacağını daha önce gördüklerini söyleyen Kaya, “Binlerce insanın hayatına mal olabilecek bir işten vazgeçmeliyiz. Her bir askerin ölümü bu toplum için büyük bir kayıptır. Eğer buradaki toplumlar ‘benim akrabalarım orada öldürüyor’ duygusuna girmişse, hızla bunun önüne geçilmesi lazım. Bence Türkiye’nin hızla yapması gereken iş komşularla sıfır sorun noktasına dönmektir. Komşularıyla sorun yaşayan bir ülke kendi içinde de barış içinde yaşayamaz. Dolayısıyla sınırlarımızda da kendi ülke topraklarımızda da kan ve göz yaşını durdurmak devlet yetkililerinin birinci görevidir” dedi.

Tufan Açıkgöz - CHP Samsun İl Başkanı

‘ÖZGÜRLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME MÜCADELESİ VERMEK ZORUNDAYIZ’

Ülkenin yeniden özgürleşmesi ve demokratikleşmesi için mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen CHP Samsun İl Başkanı Tufan Açıkgöz, “Sadece etnik sorunları değil bölgeye has ekonomik sorunları da el birliği ile çözmek zorundayız. Ancak yıllar yılı konuşulmaya konuşulmaya nasırlaşmış sıkıntılar var. Ama her şeye rağmen bu mücadeleyi yapmalıyız. Barış demek suç olabilir mi? Toplumun özgürleşmesi, demokratikleşmesi diyoruz. Diyorlar ki; ‘Ülke demokratik değil mi?’ Değil tabi ki. Bir demokratik ülkede AKP Genel Başkanı kendi belediye başkanına ‘sen çekil’ diyor istifa ettiriyor. Kendi belediye başkanlarına bunu yapan adam diğer partilere neler yapmaz. Yapıyor, görüyoruz. 2019 yılında sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da bir mesaj vermeliyiz. Biz tek adam rejimine teslim olmayacağız” dedi.

Fevzi Pekcanlı - CHP Edirne İl Başkanı

AMAÇ BARIŞIN SAĞLANMASI

Diyarbakır’da bir çok kurumla görüşmeler yaptıklarını, izlenimlerini raporlaştıracaklarını söyleyen CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, amaçlarının barışın sağlanması ve eşit yurttaşlık koşullarının yaratılması olduğunu ifade etti. “Edirne’den buraya savaşı simgeleyen zeytin dalı getirmedim. Barışı simgeleyen zeytin dalı getirdim” diyen Pekcanlı, “Ben Diyarbakır’a gelebiliyorsam bütün Diyarbakırlılarda Edirne’ye gelebilmeli” dedi.

Barış Bektaş - CHP Konya İl Başkanı

‘MEZHEP ANLAYIŞI BIRAKILMALI’

Suriye’ye mezhep eksenli bakılmasından kaynaklı Türkiye’nin bugünlere geldiğini söyleyen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Suriye’de uygulanan yanlış politikaların Türkiye’ye de sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Bektaş, mezhep anlayışının bırakılarak Türkiye’de yaşayan herkesin yerli ve milli sayılması gerektiğini söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 02:31

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