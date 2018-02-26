‘İstismar davalarında yargı yetersiz’

Adana Çukurova Üniversitesi’nde okuyan kadın öğrenciler, çocuk istismarıyla mücadele için buluştu.

Seren ELATAŞ

Adana

Adana’da 4 yaşındaki çocuğa yapılan istismar son günlerde kadınlar arasında en çok tepkiye neden olan olaylar arasında. Çukurova Üniversitesinde okuyan kadın öğrenciler, ülkede çocuk olmayı, istismarların neden kaynaklandığı ve çözüm için neler yapılabileceği hakkında konuştu.

‘YASALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI TEK BAŞINA YETMEZ’

İstatistik son sınıf öğrencisi Dilek, Yasaların ağırlaştırılmasının çocuk istismarını engellemeye tek başına yetmeyeceğini dile getirdi. Dilek, “Anne ve babalar çocuklarına gereken eğitimi vermeli. Toplumun bilinç kazanması eğitimle mümkündür. Aksi takdirde çocuk istismarı kötü bir hal alır ve durumun ilerlemesine neden olur. Toplumun her kesimini ilgilendiren bir sorun olarak çocuk istismarının engellenmesi sürecinde sorunu eğitimsiz çözemeyiz” dedi.

‘HAPİS CEZALARININ UYGULANMASI GEREKİYOR’

Ekonometri 3’üncü sınıf öğrencisi Gül, son yıllarda artan kadın cinayetleri, istismarlar ve kadına yönelik şiddet konusunda yargının yetersiz kaldığını belirterek, “Cezaların tatmin edici olmaması suçluları ve suça yatkın olanları teşvik ediyor” dedi. İdamın çözüm olarak gösterildiğini hatırlatan Gül “Fiziksel şiddet ve hak ihlali bizi suçu işleyenle aynı kefeye koyar bu yüzden mantıklı bulmuyorum, somut hapis cezalarının uygulanması gerekiyor” dedi.

‘EĞİTİM SİSTEMİ ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ARTIRIYOR’

İşletme Bölümü 3’üncü Sınıf öğrencisi Merve, ailelerin ve okulların çocuklara küçüklükten itibaren karşı cinse nasıl davranılması gerektiğini anlatması gerektiğini söyledi. Eğitim sistemini de eleştiren Merve, “Ne yazık ki eğitim sistemimiz baştan yanlış, bu da çözümsüzlüğü arttırıyor” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 02:12

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