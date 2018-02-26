Geliyorum diyen iş kazasının faturasını işçiye kestiler

Her yanı çürüyen fırını değiştirmediler, yaşanan iş kazasının faturasını makine bakım formenine kesip işçiyi kapı dışı ettiler.

Halil İMREK

İskenderun

Yaşar ustanın hayatı işçilik ile geçmiş. Daha Önce İsdemir’de çalışmış. 16 yıldır da Befesa Silvermet Çelik Tozu Geri Dönüşüm fabrikasında çalışıyormuş. Ta ki işten atılana kadar.

Yaşar Yorulmaz, çalıştığı işyerlerinde bütün enerjisini işe vermiş, işyerinde her işi yapmış. Ancak işyerinde alınmayan önlemleri, yenilenmeyen fırın ve göz göre göre gelen iş kazasının faturası ona kesilmiş.

Yaşar usta şimdiye kadar işyerinde birçok sertifika almış. 2017 yılının ekim ayında işyerinde iş kazası yaşanmış. Yaşar Yorulmaz, Befesa Silvermet fabrikasında makine bakım formeniymiş. Fırının tamiratı yapılacakmış. Ancak bu fırın yıllar içinde yıpranmış, çürümüş ve her yanı dökülen bir fırınmış. Randıman vermeyen ve her yanı yamalar içinde olan fırın çeşitli zamanlarda arıza veriyormuş. Yaşar usta kaç defa sözlü ve yazılı talepte bulunmuş. Fırının değişmesi için ikaz etmiş. Yetkililer 2015 yılından bu yana hep “Büyük yatırım yapacağız biraz bekleyin acele etmeyin” demiş.

O gün fırın arızası gideriliyor ve bakım hizmeti yapılıyormuş. Yaşar usta makine bakım formeni olarak işin başındaymış. Tamirat yapılırken gürültüden kumandada elektriği kesecek sorumluya ses gitmemiş. O sırada küçük bir kaza yaşanmış işçinin birinin elinde doku zedelenmesi yaşanmış. Bu kazanın sonucu olarak Yaşar usta işten çıkarılmış.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

Yaşar usta işten çıkarılmasını ve yaşanan iş kazasının sorumlusu olarak kendisinin görülmesini kabul etmeyerek işe iade davası açtı. Şu an hukuk mücadelesi sürdüren Yaşar usta, “Her yeri çürük olan fırını değiştirmeyen fabrikanın idaresi yaşanan kazadan sorumlu olmuyor. Fabrikanın fırın mantosu, cüruf soğutucu delik deşik haftada dört gün tamir ediyorduk. Makine bakım formeni olarak yenilenmesi için kaç defa talep açıp bildirmeme rağmen değiştirmediler. Bir arabanın lastiği patlamışsa onunla ne kadar gidebilirsin. Patlak lastikle git diyen araba sahibi mi sorumlu onu kullanmak zorunda kalan şoför mü? İş kazasından benim bir sorumluluğum olmadığı halde beni sorumlu tutuyorlar. Kazanın faturasını bana çıkarmalarının bir nedeni de, yöneticilerin yaşanan iş kazaları SGK’ya bildirildiğinde üretimden kaynaklı aldıkları pirim oranının düşüyor olması. Bir kızgınlıkları da bu. Ben işyerinde gecemi gündüzüme kattım, imalattan, montaja, elektrikten makine bakıma her alanda çalıştım. İşimi en iyi şekilde yaptım. Ama verilen ödül, kapı dışına konulmam oldu” dedi.

VÜCUTLARINDA AĞIR METALLER VAR

Yaşar usta, İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Befesa Silvermet fabrikasında çelik tozundan çift yıkanmış waelz oksit geri dönüşüm çalışmasının yapıldığını söyledi. İnsan sağlığı bakımından tehlike arz edecek bir ortamın olduğunu ifade eden Yaşar usta, fabrika ortamında ağır metallerin vücutlarına geçtiğini, insan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında çalıştıklarını dile getirdi. Fabrika ortamında yaygın olarak kurşun, nikel, cıva olarak bulunan metalleri havadan solunum yolu aldıklarını anlatan Yaşar Usta, akciğerlerde birikmiş olan tozun vücuttan atılamadığını söyledi. İskenderun bölgesinde meslek hastalıkları hastanesinin olmadığını, işçilerin yılda bir defa Ankara Meslek Hastanesine gittiğini dile getiren Yaşar usta, kendisinin de geçtiğimiz sene meslek hastanesinde beş gün yattığını ve vücudunda fazla oranda metal bulunduğunu anlattı.

Bu metallerin sağlığını tehdit edecek boyutta olduğunu söyleyen Yaşar usta, sinir sıkışması, damarlarda tıkanma gibi çeşitli sorunlar yaşadığını kaydetti. Yaşar usta, işe iade davası yanı sıra hastalığın meslek hastalığı sayılması için ve malulen emekli olmak için de girişimlerde bulunuyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 01:42

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