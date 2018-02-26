Başta gençler olmak üzere Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği 12. Ankara Kitap Fuarı sona erdi.

Bu yıl 12. düzenlenen Ankara Kitap Fuarı sona erdi. ATO Congresium’da düzenlenen kitap fuarı, 300’ü aşkın yakın yayınevi ve 700’e yakın yazarın katılımıyla kitapseverlerle buluştu. Başta gençler olmak üzere her yaştan okuyucunun ilgi gösterdiği fuar, 10 gün boyunca birçok söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerine ev sahipliği yaptı. Ünlü sinema eleştirmeni Atilla Dorsay’ın onur yazarı olduğu fuarda, uluslararası misafir yazar ise Rus Gazeteci ve Romancı Dmitry Glukhovsky oldu.

Haftasonu ünlü öykü yazarı Adnan Özyalçıner, Manos Kitap’ta düzenlediği imza gününde kitaplarını imzaladı. Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, İlber Ortaylı, Rahşan Ecevit, Mustafa Balbay, Metin Uca, İrfan Değirmenci, İsmail Saymaz, İhsan Eliaçık, Gülten Dayıoğlu, Enver Aysever, Canan Tan, Barış İnce, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu ve Ahmet Ümit’in aralarında olduğu birçok şair, yazar ve romancı da okurlarıyla bir araya geldi.

Fuar her yıl olduğu gibi sahaf festivali ile birilikte düzenlendi. Okurlar fuardaki sahaf stantlarında eski kitaplar, dergiler, gazetelerle de buluştu.

(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 01:12

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