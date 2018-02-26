Türk Telekom’un zararını kapatma makyajı

CHP’li Aykut Erdoğdu: Oger’in borcunu ödeyecek malvarlığının bulunmaması durumunda yükün kamunun üzerinde kalacağı sır değil.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türk Telekom’u 21 yıllığına kiralayan Oger Grubu’nun özelleştirme bedeli için aldığı kredileri ödememesi üzerine devlet tarafından el konulacağına ilişkin beklentilerin arttığını belirterek, “Türk Telekom Oger ve AKP eliyle mali açıdan çok sıkıntılı bir şirket haline getirildi. Şimdi geri alınırken kamuoyunun tepki göstermemesi için bilanço makyajlaması operasyonu yapıldığına ilişkin kuvvetli şüphemiz var” dedi.

Erdoğdu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini 21 yıllığına 6,5 milyar dolara devralan Oger Grubu’nun bu parayı şirketin hisselerini rehin ederek aldığı kredilerle ödediğini belirterek şunları söyledi: “Gelinen noktada, TT hisselerinin bedelini ödemek için aldığı kredileri ise geçen 12 yıllık sürede kapatmadı. Dolayısıyla halen Türk Telekom hisseleri rehinli olduğu gibi Türk bankaları da bu borç yükü altında kaldı. Oger’in bu borcu ödeyecek teminat ya da malvarlığının bulunmaması durumunda yükün kamunun üzerinde kalacağı sır değil.”

Türk Telekom’un Oger’in yönetiminde batmaktan beter bir duruma getirildiğini, devredildiği yıl 7 milyar 690 milyon lira olan öz sermayesinin eridiğini ve 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düştüğünü anlatan Erdoğdu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Toplam borçların öz sermayeye oranı 2013 yılından itibaren kritik düzeyleri aşmıştır. Bu oran 2005’te yüzde 67’yken 2013’te yüzde 242’ye, 2015’te yüzde 416’ya çıkmış; TT’nin zarar açıkladığı 2016’da yüzde 693 ile tepe düzeyine varmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle TT’nin öz sermayesi 4 milyar 555 milyon lira, toplam borçları ise 24 milyar 593 milyon liradır; yani 2017’de TT’nin toplam borçlarının öz sermayesine oranı yüzde 639 civarındadır. Şimdi bu kötü durumu perdelemek, kamuoyunun tepkisini önlemek için bilanço makyajlamasıyla TT kârlı bir şirket gibi gösterilmek isteniyor.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 01:06

www.evrensel.net