Leicester'de patlama: İki katlı bina çöktü

İngiltere’nin Leicester kentinde yerel saatle 19:30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamaya ilişkin ilk ihbar Leicestershire Yangın ve Kurtarma yetkililerine yapıldı. Hinckley Road'da yaşanan patlama sonrası yetkililer altı yangın motoru talep edildiğini ve olayın şu an için bir arama ve kurtarma operasyonu olarak ele alındığını söyledi. Patlamanın bir markette ya da market yakınında olduğu iddia ediliyor. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Patlamaya ilişkin Leicestershire polis teşkilatı da sosyal medya üzeriden açıklama yaptı. Açıklamada “Leicester, Hinckley Road'da büyük bir olay yaşandı. Bütün acil servisler şu anda bununla uğraşmaktadır. Carlisle Caddesi ve Hinckley Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı. Lütfen bölgeyi kullanmaktan kaçının” denildi.

Leicester İtfaiye ve kurtarma servisinin yaptığı açıklamaya göre arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlama nedeniyle ölü ve yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın bulunan 60 ev boşaltıldı. (Londra/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 00:31

www.evrensel.net