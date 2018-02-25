İngiltere'deki patlamada dört kişi öldü, dört kişi yaralı

İngiltere’nin Leicester kentinde yaşana patlamada dört kişi öldü ve biri ağır yaralı olmak üzere dört kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği bina tamamen çöktü, çevresinde maddi hasar meydana geldi. Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın bulunan 60 ev boşaltıldı.

Patlamaya ilişkin ilk ihbar Leicestershire Yangın ve Kurtarma yetkililerine yapıldı. Hinckley Road'da yaşanan patlama sonrası yetkililer altı yangın motoru talep edildiğini ve olayın şu an için bir arama ve kurtarma operasyonu olarak ele alındığını söyledi. Bir markette yaşanan patlamanın gaz kaçağından kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Ancak resmi kaynaklar henüz patlamanın nedenini açıklamadı.

Patlamaya ilişkin Leicestershire polis teşkilatı da sosyal medya üzeriden açıklama yaptı. Açıklamada “Leicester, Hinckley Road'da büyük bir olay yaşandı. Bütün acil servisler şu anda bununla uğraşmaktadır. Carlisle Caddesi ve Hinckley Caddesi'nin bir bölümü kapatıldı. Lütfen bölgeyi kullanmaktan kaçının” denildi.

Leicester Batı Bölgesi Milletvekili Liz Kendall, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Korkunç bir olay. Polis ile temas halindeyim. Acil yardım ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor” dedi.

Olayın gerçekleştiği yerin yakınında oturan görgü tanığı Kat Pattinson da, “Büyük bir patlama oldu. Çevredeki evler sallandı. Eğer yangın olmasaydı bunun bir deprem olduğunu düşünürdüm. Buna inanamadım” dedi.

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Angel Namaala "Yıkılma sesi duyduk. Deprem gibiydi. İnsanlar tuğlaları kaldırarak yardım etmeye çalışıyordu ancak yangın giderek büyüdü" dedi.

Yakınlarda yaşayan Alpana Marwaha da "Bir patlama sesi duyduk ve ev sallandı. Alevleri görebiliyorduk. Orada birkaç dükkan var ve evler var" dedi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, patlamanın neden kaynaklandığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Leicester Emniyeti Twitter'dan paylaştığı açıklamada olayın nedenlerinin itfaiye ekipleri ile birlikte araştırılacağını ve ilk belirlemelere göre terör bağlantısı bulunmadığını belirtti, spekülasyon yapılmaması istendi.

DHA'nın haberine göre, son yapılan açıklamada patlamada dört kişinin öldüğü ve biri ağır olmak üzere dört kişinin de yaralandığı açıklandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 11:07

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