Esenyalı'da kadınlardan 'çocuk istismarı' tepkisi

Esenyalı'da kadınlar çocuk istismarına karşı sokağa çıktı: Çocuk istismarı insanlık suçudur.

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği çağrısıyla bir araya gelen kadınlar çocuk istismarına karşı yaptıkları eylemde "Sessiz kalmak suça ortak olmaktır" dedi. Esenyalı Altıkat durağında buluşan kadınlar sık sık, "Çocuk susar sen susma", "Tacize, tecavüze son", "Kadınlar artık susmayacaklar" sloganı attı.

İSTİSMARIN SADECE YÜZDE 5'İ ORTAYA ÇIKIYOR

"Çocuk susar sen susma" pankartını taşıyan kadınlar adına ortak açıklamayı Ayfer Geyikçi yaptı. "Hergün kadına ve çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz suçunun yer aldığı haberlere karşılaşıyoruz" diyen Geyikçi, "Çocuk tecavuzlerinin sadece yüzde 5'i ortaya çıkıyor" dedi. Açılan davaların ancak yarısının mahkumiyetle sonuçlandığını dile getiren Geyikçi, "İdam ve hadım tartışmalarının olduğu bu dönemde 58 ülkede idam cezası uygulanmasına rağmen bu ülkelerde taciz ve tecavüz olaylarının azalmadığı görülmektedir" dedi.

TALEPLER

Kadınlar taleplerini ise şöyle açıkladı:

- Çocuk istismarı ile ilgili kanunların iyi hal indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesini,

- İstismarı engelleyecek gerekli mekanizmanın oluşturulmasını,

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda bedenlerini korumaları için gerekli eğitimlerin verilmesi,

- Çocuk istismarını meşrulaştıran yasaların geri çekilmesini istiyoruz.(İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 21:26

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