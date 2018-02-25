Mersin’de düğün hazırlığı yapan taşeron işçi işten atıldı

2 yıldır Mezitli Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışan Serdar Gülmez, düğün hazırlıklarını sürdürürken ‘sürpriz’le karşılaştı.

Turan DAL

Mersin

Hükümet tarafından taşerona kadro müjdesi verilmesinin ardından taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre değerlendirilmeye alındı. Mersin’de belediye işçilerinin, Belediye İktisadi Teşekküllerine alım çalışmaları başlarken, belediyeler bünyesinde kurulan komisyonlarca güvenlik soruşturmasına tabi tutulan işçilerden bazıları adli sicil engeline takılarak işinden oldu.

Büyükşehir, Mezitli ve Toroslar Belediyeleri’nde işçilerin kadro talepleri, belediyeler bünyesinde kurulan komisyonlarca değerlendirildi. Sonuçların askıya asıldığı Toroslar Belediyesi’nde 58 işçi, Mezitli Belediyesi’nde ise 75 işçinin kadro talebi reddedildi. Akdeniz ve Yenişehir Belediyelerindeki sonuçların ise Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Mezitli Belediyesi’nde çalışan taşeron işçisi Serdar Gülmez de, Belediye İktisadi Teşekküllerine geçişte adli sicil engeline takılan işçilerden biri oldu. 2 yıldır belediyenin temizlik işlerinde hizmet veren Gülmez, evlilik hazırlıklarını yürütürken güvenlik soruşturmaları kapsamında geçmişte işlediği bir suçtan dolayı işinden edildi.

‘HAYATIMIZI DÜZENE OTURTMUŞKEN, ŞİMDİ NE YAPALIM?’

Serdar Gülmez, “Hükümete soruyorum. Ne yapalım? her şeyi yoluna koymuşken, iş güç sahibi olmuş, hayatımızı bir düzene oturtmuşken, şimdi ne yapalım? Eski sabıkalı olabiliriz. Ama bizi topluma kazandırmak yerine, daha beter suça yöneltiyorlar. Belediyede zaten çöp kamyonunun arkasında çalışıyordum. Kimseye muhtaç değildik. Evden işe, işten eve gidiyordu hayatım. Bir yuva kuracak, evlenecektim. İşten atılmam, devletimizin bana bir düğün hediyesi oldu” dedi.

‘BOZDAĞ, ‘ADLİ SİCİL ENGEL DEĞİL’ DEMİŞTİ’

Yaşanan süreç hakkında Genel İş Mersin Şube Sekreteri Özgür Yüksek değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet tarafından yayımlanan 696 Sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yasaklanırken, idari yönetimlerde veya belediyelerde kadroya geçişte, işçiler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma koşulunun getirildiğini hatırlatan Yüksek, “Taşeron işçiler 657 sayılı iş yasası üzerinden değerlendirmeden geçiriliyor. Bu da geçmişte bir işçi hüküm giymişse ya da bir suça karışmışsa işinden olacak anlamına geliyor. İşçiler işinden edilmek ve suça teşvik edilmekle karşı karşıya getiriliyor. Biz bu kapsamda işinden olan işçilerimizin başvuru dilekçelerini yazdık. Sendika hukukçumuzu da çağırarak, arkadaşlarımızın itiraz dilekçelerini Valiliğe iletiyoruz” diye belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ‘Taşeron işçilerin sabıkasında bir suç var diye kadro haklarından yararlanamamazlık olmayacak’ dediğini hatırlatan Yüksek, “Ama bugün gördüğümüz gerçeklik farklı” dedi.

Mezitli Belediyesinde güvenlik soruşturmasından geçemeyen 75 taşeron işçisinin olduğunu kaydeden Yüksek, “Bunlardan 60’ı emekli, 9’u hükümlü, 6’sıda 4 Aralık sonrası işe girmiş arkadaşlar. Emekli arkadaşlar veya emekliliği yaklaşırken belediyede çalışmaya başlayıp hayatını idame ettirmeye çalışan arkadaşlar hazırlanan yasa kapsamında dışarıda bırakıldı. Bir emeklinin ülke şartlarında geçinebilecek bir durumu olsa zaten gidip de bir belediyede çalışmaz. Bizim dünya standartlarıyla eşit bir emeklilik koşulumuz yok. Emeklilerimiz geçinmekte zorlanıyor. Bu nedenle tekrardan çalışmaya başlayarak, kazma, kürekle evini geçindirmeye çalışıyor” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 21:02

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