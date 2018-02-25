EMO İstanbul Şube seçimlerini Demokrat Mühendisler kazandı

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerini, Erol Celepsoy’un bulunduğu Demokrat Mühendisler kazandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi seçimlerini, 40. dönem şube yönetim kurulu başkanı Erol Celepsoy’un bulunduğu Demokrat Mühendisler listesi kazandı.

EMO İstanbul Şubesi 41. dönem yönetim kurulu başkanının belirlendiği seçimler, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi‘nde yapıldı. Açıklanan sonuçlara göre 41. yönetim kurulu seçimlerini, 40. dönem şube yönetim kurulu başkanı Erol Celepsoy’un bulunduğu Demokratik Mühendisler listesi kazandı. Sonuçlar şu şekilde: Celepsoy’un bulunduğu Demokrat Mühendisler listesi 1776, Şenol Arslan’ın bulunduğu Meslekte Birlik listesi 1092, Dağıstan Bekiroğlu’nun Demokratik Mühendisler listesi ise 832 oy aldı. (İstanbul/EVRENSEL)





Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 20:51

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