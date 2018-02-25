Elazığ'da öldürülen hak savunucuları anıldı

Elazığ'da 1993 yılında öldürülen insan hakları savunucuları Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya anıldı.

İnsan Hakları Derneği Elazığ Kurucu Şube Başkanı Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya katledilişlerinin 25. yılında mezarları başında anıldı.

İHD Elazığ Şubesi tarafından Elazığ Asri Mezarlığında yapılan anmada konuşan Behzat Hazır, Can ve Kaya’nın 21 Şubat 1993 yılında kaçırıldıklarını söyledi. Katillerin hâlâ bulunamadığını söyleyen Hazır, Can ve Kaya’nın anılarını mücadelelerinde yaşatacaklarını söyledi. (Elazığ/EVRENSEL)

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