‘Suriye ordusu Menbic kentine girecek’ iddiası

Suriye ordusunun, YPG’nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri ile vardıkları anlaşma sonucunda Menbic’e gireceği iddia edildi.

Suriye ordusunun, YPG’nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile vardıkları anlaşma doğrultusunda ülkenin kuzeyindeki Menbic’e gireceği iddia edildi.

Suriye güvenlik güçlerinden isminin verilmesini istemeyen bir kaynak Sputnik’e demecinde, “Anlaşmaya göre Suriye ordusu birkaç gün içinde Halep’in kuzeyinde yer alan ve SDG tarafından kontrol edilen Menbic’e girecek” dedi.

Menbic, Türkiye’nin operasyon yürüttüğü Afrin’e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve burada ABD’nin de askeri güçleri bulunuyor. Fırat Nehri’nin batısında yer alan Menbic, Ağustos 2017’de SDG tarafından IŞİD’den alınmıştı. Menbic o zamandan beri SDG’nin denetiminde. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere pek çok Türkiyeli yetkili, Afrin’deki operasyonun Menbic’e genişletilebileceğini ve burasının “terör unsurlarından arındıracağını” söylemiş ve ABD’ye askeri güçlerini Menbic’ten çekme çağrısı yapmıştı. ABD’nin farklı düzeydeki siyasi ve askeri yetkilileri ise üst üste “çekilmeyeceğiz” yanıtı vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın geçen hafta Ankara’yı ziyaret ederek Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerin sonucunda, Ankara ile Washington’ın kuracağı ortak mekanizmada ele alınacak konuların başında Menbic’in olacağı söylenmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 18:45

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