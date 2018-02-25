'Yargının görevi bağımsızlığını korumaktır'

Yargıçlar Sendikası: Görevini hukukun üstünlüğüne olan inancıyla yerine getiren, onurlu yargıç ve Cumhuriyet Savcılarına ihtiyacı vardır.

Yargıçlar Sendikası yönetimi yargı bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik atılan adımlar ve Türkiye Barolor Birliği isminin önündeki “Türkiye” ibaresinin kaldırılması yönündeki çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada “Çok geç kalmadan durumun öneminin kavranması ve uygun tasarruflarla çözüm üretilmesine katkı sağlanmasını kamuoyundan diler saygılar sunarız” denildi.

Yargıçlar sendikasının konuyla ilgili açıklamasından bir bölüm şöyle: Bilinmelidir ki; mesleğin itibarını yok edenler “beni de gör” tarzı kararlara imza atmayan, hukukun evrensel ilkelerini günlük siyasete alet etmekten uzak duran yargıç ve Cumhuriyet savcıları değillerdir. Mesleki onur kaygısı taşıyan yargı mensupları için Türkiye Cumhuriyeti yargısının itibarı, kişisel gelecek kaygılarının üstünde gelir.

Yargının en üst kurulu olan HSK’nın bu durumun farkında olması, evrensel hukuk ilkelerinin yargının vazgeçilmezi olması için çaba gösteren yargıçlar ve savcıların da kurulu olduğunu unutmaması beklentimizdir.

ONURLU SAVCILARA İHTİYAÇ VAR

HSK, yargıç ve Cumhuriyet Savcılarının sorunlarına çözüm bulan, yargının tüm güçlerden bağımsız olması için çabalayan, ulaşılabilir, ön yargıyla hareket etmeyen ötekileştirmeyen bir kurul görüntüsü vermek zorundadır. Unutulmamalıdır ki; ülkemizde kuvvetler ayrılığı prensibi halen geçerlidir ve bu ilkeyi yok edecek bir kanun benzeri norm icat edilmemiştir. Yargının öncelikli görevi; yürütmeye, siyasi iktidarlara karşı bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumaktır. Siyasi iktidarların adalet duygusundan sapmadan, görevini hukukun üstünlüğüne olan inancıyla yerine getiren, onurlu yargıç ve Cumhuriyet Savcılarına ihtiyacı vardır. Tüm sistemi kökünden sarsacak,” dönemin Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları” diye tanımlanacak bir yargı düzenine izin verilmemelidir.

Türk yargısının özenilecek, önemsenecek, saygınlığı olan bir yargı olarak dünya yargısında yerini alması, bizlerin çoğalarak varlığımızı sürdürmemizle gerçekleşecektir. (HABER MERKEZİ)

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