İzmir’de Belediye-İş’te tartışmalı kongre

İzmir Belediye-İş 6 nolu Şube’deki kongreye genel merkez müdahale etti. Adaylara söz hakkı verilmedi, üye işçiler salona alınmadı.

Metehan UD

İzmir

Belediye-İş İzmir 6 No’lu Şubenin kongresi, sendika genel merkezinin müdahalesi ve tartışmaların gölgesinde, adaylara ve delegelere söz hakkı tanınmadan yapıldı. Seçim sonucunda genel merkeze muhalaefet eden mevcut başkan 2 oyla seçimi kaybetti.

Belediye-İş Genel Merkezindeki hukuksuz uygulamalara ve yolsuzluk iddialarına tepki gösterdiği için sendika merkezi ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen Belediye-İş İzmir 6 No’lu Şube 11. Olağan Genel Kurulu, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadrolu işçiler, Bornova Belediyesi’ndeki kadrolu işçiler, belediye şirketi İZBAŞ ve çeşitli belediye taşeron şirketleri ile Zübeyde Hanım ve Yeşilyurt huzurevlerinde örgütlü olan sendikanın 1500 işçinin üyesi bulunuyor. 137 delegesinin çoğunluğu katıldığı genel kurulda Genel Merkez tarafından belirlenen divanın aldığı kararlar tartışmalara yol açtı.

GENEL MERKEZ MÜDAHALE ETTİ

Salona sadece sendika genel merkezinin belirlemiş olduğu misafir üyeler alınırken, sendika üyesi bir çok işçi ‘misafir kartı kalmadığı’ gerekçesiyle salona alınmadı. Delege işçilerin bu konudaki tepkileri ise dikkate alınmadı.

‘HAZİRUN LİSTESİNE YAZILMADIK’

Divan, faaliyet raporunu okuduktan sonra doğrudan seçimlere geçti. Adaylara söz hakkı tanımadı. Şube yönetimi için iki grup çıktı. Seçim 6 kez görevden alınan ve her defasında mahkeme kararı ile görevine dönen mevcut Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar’ın beyaz listesi ile Belediye-İş Genel Merkezi’nin desteklediği Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Veysel Aygiray isimli işçinin listesi arasında gerçekleşti. Seçim, blok liste olarak yapıldı.

Evrensel’e açıklamada bulunan mevcut Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar yaşanan hukuksuz uygulamaları anlattı. Görevden alınan ve doğal delege olan yönetim listesinin haziruna yazılmadığını anlatan Gürpınar, mahkeme kararı ile isimlerini yazdırdıklarını dile getirdi.

Sendika üyesi işçilerin salona alınmamasına değinen Gürpınar şunları söyledi: “Salon herkesi alabilecek kadar büyük. Buna izin vermediler. İçeride psikolojik bir algı yaratmak istediler. İşçinin kendi seçeceği şube yönetimi kurulu seçimlerini izlemeye dahi tahammülleri yok. Geçen dönemde de adaylara konuşma hakkı vermediler. Bu kez de vermiyorlar. Diğer adayı genel merkez kaç dönemdir çıkarıyor. O genel merkez ne isterse onu yapıyor. Yıllardır yaptıkları antidemokratik uygulamaları kürsüden haykırmayalım diye bize söz hakkı tanımıyorlar.”

‘DELEGE SAYISINA MÜDAHALE ETTİLER’

Delege sayısına müdahale edebilmek için örgütlenmesinde emekleri olmadığı Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron şirketi Altaş’ı şubelerine eklendiğini de ifade eden Gürpınar, “Biz bu durumdan rahatsız değiliz ama onlar oyun peşindeler. Bu arkadaşlara sonrasında şubenin değiştirileceğini söylemişler ama ben başkan seçildiğimde Altaş’taki işçi arkadaşlarımızın kalması için mücadele edeceğim” dedi.

SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Delegelerin oy verme işleminin ardından sonuçlar açıklandı. Mevcut Başkan Buket Mertoğlu Gürpınar ile Veysel Aygiray'ın yarıştığı kongrede Gürpınar 2 oyla kaybetti. Aygiray, kongreden 68 oy alırken, Gürpınar ise 66 oyda kaldı.

Seçimin ardından açıklama yapan Gürpınar, "Gayet şeffaf bir kongre oldu. Delegelerimizin takdiri. Hayırlısı olsun. Kazanan arkadaşların elini sıkarak, ayrıldım. Şimdi ben veda, onlar kutlama yemeği yapacaklar" dedi. Seçime dair itirazının olmayacağını kaydeden Gürpınar, "Çünkü aynısını yıllarca bana yaptılar. Daha genel kurul biter bitmez, nasıl olağanüstü genel kurula nasıl gidilir veya seçim nasıl iptal edilir; diye bakıldı. Ben, kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmam. İşçi arkadaşlarımıza, ailelerine hayırlı olsun" diye konuştu.

Belediye-İş Genel Merkez yöneticisinden Evrensel'e hakaret

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 18:06

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