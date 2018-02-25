10 Ekim-Der: Bir araya gelmemiz engellenemez

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) Ankara’da düzenlediği kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlar, Ankara’da basın emekçileriyle bir araya geldi. Katliamdan yaralı olarak kurtulan Gökhan Yaralı, 10 Ekim-Der’in kapatıldığını hatırlatarak, “Yine de bu bir araya gelmemizi engelleyemez” dedi.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) Ankara’da düzenlediği kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi. Katliamdan yaralı olarak kurtulan Gökhan Yaralı, 10 Ekim-Der’i kapatma kararının kendilerini şaşırtmadığını söyledi. İktidara muhalif olduğu hissini veren her kurumun kapatıldığını dile getiren Yaralı, yine de bunun bir araya gelmelerini engelleyemeyeceğini söyledi.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Nazım Karakurt, derneğin kapatılmasının milyonlarca insanın barış iradesini kapatmak anlamına geldiğini ve barışa yönelik bir tepki olduğunu ifade etti. Karakurt, barış tesis edilene kadar mücadelelerini yaşamın her alanında sürdüreceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Kapatılan 10 Ekim Derneği yoluna vakıf olarak devam edecek

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kapatıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 17:51

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