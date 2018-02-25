Aladağ davası yarın: Avukatlar rapora itiraz edecek

Aladağ yurt yangını faciası davası yarın. Avukatlar, sanıklar için verilen 'ikinci derece tali kusurlu' raporuna itiraz edecek.

Aladağ'da yaşanan yurt faciasıyla ilgili davanın yarın görülecek 5’inci duruşması öncesi Sosyal Haklar Derneği (SHD), duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, dava sanıklarına dair “ikinci dereceden tali kusurlu oldukları” tespitinde bulunulan bilirkişi raporuna itiraz edileceği, dosyada insan öldürme suçunun bulunduğu belirtildi. Bilirkişi raporu ile tutuklu 4 sanık serbest bırakılmıştı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait bir yurtta çıkan ve 11’i kız çocuğu ve bir görevli olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili görülen davaya yarın devam edilecek. Duruşma öncesi, mahkeme heyetinin değişmesiyle verilen ara kararda, bilirkişi raporuna dayandırılarak tutuklu yurt yöneticileri Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ile yurt görevlisi Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur’un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 2 tutuklu sanığın kaldığı davanın bugünkü duruşmasında, 12 sanık hakim karşısına çıkacak.

‘İNSAN ÖLDÜRME SUÇU SÖZ KONUSU’

Aladağ Kız Yurdu yangını dosyasında “insan öldürme” suçunun söz konusu olduğuna dikkat çeken SHD, “Bu nedenle de kusur nitelendirmesinin büyük bir önemi bulunmamaktadır. Yoksul öğrencilerin barınma sorununu çözemeyen devlet, öğrencileri tarikat yurtlarına mecbur bırakmaktadır. Aladağ’da yaşanan sosyal cinayetin benzerlerinin, ülkemizin denetimden uzak birçok noktasında tekrar yaşanması söz konusudur” ifadelerini kullandı.

‘SAHİP ÇIKILMALIDIR’

Verilen mücadele ile sanıkların tutuklu yargılandığını aktaran SHD, bu nedenle Aladağlı aileler ile birlikte yürüttükleri adalet mücadelesine sıkı sıkıya sarıldıklarını belirterek, şu çağrıyı yaptı: “Olayda ihmali olan tüm sorumluların yargılanmalarını ve hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz. Aladağ davası laik kamusal eğitimi talep eden tüm yurttaşların davasıdır ve sahip çıkılmalıdır.” (Adana/MA)

Aladağ yurt yangını davasında 4 sanığa tahliye!

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 17:52

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