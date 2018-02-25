Erdoğan: Sefer emri çıktığında hep birlikte yola çıkacağız

Erdoğan Antep'teki konuşmasında 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına 'Sefer görevi emri çıktığında hep birlikte yola çıkacağız' diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antep’te düzenlediği mitingde ve partisi AKP’nin kongresinde konuştu.

Konuşmasına kongre salonunun içinde devam eden Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına "Gerektiğinde başta şahsım olmak üzere yola çıkarız. Sefer görevi emri çıktığında hep birlikte yola çıkacağız" diye cevap verdi.

‘DARBE YAPANI ORADA SAKLIYORSAN, KUSURA BAKMA’

Erdoğan konuşmasında ABD’ye Fetullah Gülen’i iade etme çağrısı yaptı. “Bu ülkede, senin stratejik ortağına darbe yapanı orada saklıyorsan, kusura bakma. Benim milletime ben bunu anlatamam. Yapacağınız tek iş var, FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakma.

Erdoğan Suriyeli mültecilerin de evlerine döneceklerini ifade ederek, “Komşularımızla problem mi yaşıyoruz, yansımalarını hemen burada görmeye başlarız. Gaziantep Suriye’deki insani krizin sıkıntılarını iliklerine kadar yaşayan bir şehirdir. Siz ensar oldunuz, muhacirleri bağrınıza bastınız. İnşallah biz Münbiç ve diğer bölgelerde de huzuru ve güveni sağladıkça Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönerek vatan hasretinden kurtulacaklardır” dedi.

‘NE KADAR PSİKOPAT VARSA DEAŞ SAFLARINDA SAVAŞMAYA BÖLGEMİZE GÖNDERDİLER’

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Suriye’de PYD ile kendine zemin arayan bölücü örgütü yok edene kadar durmayacağız. DEAŞ denen Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. FETÖ zaten darmadağın olmuş vaziyette. Davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet. Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar. Kılıç artıkları olabilir, onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Alçak örgütün mensuplarının devletimiz kalemlerini kırmış defterlerini dürmüştür. Bundan sonrası süreç işidir” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 16:36

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