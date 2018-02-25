Şeker Kanyonu'nda yüzlerce kişiden HES'e karşı insan zinciri

Yenice Şeker Kanyonu üzerine HES kurulmasının yeniden gündeme gelmesini protesto eden yüzlerce kişi, kanyon çevresinde insan zinciri oluşturdu.

Doğa cenneti Karabük Yenice Şeker Kanyonu üzerine Hidroelektrik Santral (HES) kurulması yeniden gündeme geldi. HES yapımına karşı Yenice Platformu'nun çağrısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey'den yüzlerce kişi Yenice’ye geldi. Şeker Kanyonu çevresinde insan zinciri oluşturuldu.

Yoğun yağmur altında Yenice Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Yaşanabilir Zonguldak Platformu Sözcüsü ve Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, "Uzun zamandır gündemde olan, ancak tepkiler nedeniyle bir müddet buzdolabında bekletilen Şeker Kanyonu HES Projesi yeniden gündeme geldi. Bir doğa cenneti olan Yenice Şeker Kanyonu’nda yapımı düşünülen HES için tüm kamu kurumlarının gerekli izni verdiği ve Karabük İl Genel Meclisinde yapılan oylamada da bu doğrultuda karar alındığını öğrendik. Şunu kimse unutmasın: Şeker Kanyonu, bölgemizin cennet köşelerinden biridir. 12 kilometre uzunluğundaki kanyonun yüksek doğal duvarları nedeniyle bazı yerlerine ulaşımın sağlanamaması, el değmemiş biçimde kalmasını sağlamıştır. Alanın büyük bir kısmı kanyonun içinden geçen derenin etkisiyle yıl boyu nemlidir. Yaprak döken ağaçlar nedeniyle de kalın bir döküntüye sahiptir. Bu nedenlerle eşsiz bir ekosisteme sahiptir. Yenice halkının istemediği bu projeden derhal vazgeçilmeli ve alınan karar iptal edilmelidir” dedi.

Basın açıklamasının ardından Şeker Kanyonu'na gidilerek kanyonun çevresinde insan zinciri oluşturuldu.

Daha sonra Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın katılmıyla Seyir Terası'nda, HES'e karşı mücadele tartışıldı. Yenice'nin Eski Belediye Başkanı ve Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay, bütün siyasi partilerin, halkın, esnafın HES'e karşı olduğunu söyledi. İmza kampanyası başlattıklarını söyleyen Akay, imzaları Cumhurbaşkanı başta olmak üzere birçok kuruma göndereceklerini söyledi. İdari Mahkemeye dava açacaklarını söyleyen Akay, "Karardan vazgeçilmediği takdirde eylemlere devam edeceğiz" dedi

TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, su hakkının kutsal olduğunu söyleyerek HES'e karşı mücadele eden Yenice halkının yanında olacaklarını söyledi.

Toplantıya katılıp söz alanlar yapılacak her türlü eylem ve etkinliğe katılacaklarını söylediler. (Zonguldak/EVRENSEL)

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