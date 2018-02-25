BM’nin ateşkesinde Afrin muamması

BMGK Suriye genelinde ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Ancak devletlerin konseydeki temsilcileri Afrin sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz hafta boyunca yapılan tartışmaların ardından dünkü oturumunda Suriye genelinde 30 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. ABD ve Avrupa devletlerinin asıl olarak Şam yakınlarında İslam Ordusu, el Nusra (el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam) ve Ahrar’uş Şam gibi cihatçı örgütlerin elindeki Doğu Guta’ya Suriye ordusu saldırılarını durdurmak için istiyordu. Kararın “Suriye geneli” için alınmış olması ise “Afrin’e uygulanacak mı? TSK operasyonu durduracak mı?” sorularını gündeme getirdi. Ancak devletlerin BMGK’daki temsilcileri Afrin ile ilgili sorulara net yanıt vermekten kaçındı. Afrin operasyonunda çok sayıda sivilin öldüğüne dair iddialar bulunmasına ve Kürt kurumlarının çağrılarına rağmen şu ana kadar BMGK tarafından özel olarak gündeme alınmadı.

BMGK KARARI NEDİR?

Suriye’de sivillere insanı yardımların ulaştırılması, hasta ya da yaralıların tahliye edilmesi gerekçesiyle 30 günlük ateşkes çağrısını içeren tasarı New York’ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıya, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden ve veto hakları bulunan Rusya da ‘evet’ oyu verdi.

Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Kuveyt ile İsveç tarafından konseye sunulan ve onaylanan karara göre, Suriye’de IŞİD, el Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer “terörist gruplar” ile bunlarla bağlantılı birey ve gruplara yönelik askeri operasyonlar sürdürülecek.

Ateşkes tasarısının kabul edilmesinden sonra konuşan ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya’yı ateşkes tasarısını geciktirmekle suçladı.

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'de ateşkes kararı

CAFERİ: AFRİN İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, “Suriye’deki terörist gruplara ABD ve koalisyon güçlerinin destek verdiğini” söylerken, Güvenlik Konseyi’nin aldığı ateşkes kararının Türkiye’nin askeri operasyonlar düzenlediği Afrin için de, Golan Tepeleri için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

RUSYA’DAN AFRİN İÇİN NET YANIT YOK

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, Güvenlik Konseyi çıkışında gazetecilerin “Ateşkes kararı Afrin’de Türkiye için de geçerli mi?” sorusuna doğrudan yanıt vermedi. DHA’nın haberine göre Nebenzia, “Ben bu konuda bir görüş bildirmeyeceğim. Tasarıyı iyi okuyun, ne dediğini iyi anlayın. Yalnızca Doğu Guta’da ateşkes demiyor. Başka bölgelerde de insani yardıma ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın tasarının oylanmasını geciktirmesi eleştirilerine de “Bize göre ateşkes asıl olarak sahadaki güçler arasında sağlanmalı, Güvenlik Konseyi tarafından değil. Sahadaki güçler tarafından sağlanmayan ateşkes kararının uygulanabilirliği zayıf. Konseyin aldığı ateşkes kararı her yerde geçerli olmalı” dedi.

DÖNEM BAŞKANI: TÜM TARAFLARI BAĞLAR

Güvenlik Konseyi’nin şubat ayı dönem başkanlığını üstlenen Kuveyt’in BM Daimi Temsilcisi Mansour Al Otaibi de ‘Güvenlik Konseyi’nin aldığı ateşkes kararının Türkiye’yi bağlayıp bağlamadığı’ sorusuna verdiği yanıtta, “Karar, Suriye’deki tüm tarafların hiçbir gecikme olmadan ateşkes uygulamalarını öngörüyor” dedi

GUTERRES: HEMEN UYGULANMALI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de insani ateşkesin derhal yürürlüğe girmesini istedi. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, tüm taraflara uluslararası hukuka uymaları ve sivil ve sivil altyapıları korumaları çağrısı da yaptı.

DIŞİŞLERİ AÇIKLAMASINDA ‘AFRİN’DE ATEŞKES’ YOK

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “BMGK’da Suriye’de insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Kararın tam olarak uygulanması çağrısına desteğimiz tam. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecektir” denildi. Açıklamada Afrin operasyonunun karar doğrultusunda durdurulacağına dair bir ifade kullanılmadı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 14:06

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