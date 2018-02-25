ANHA: Salih Müslim, Çekya'da gözaltına alındı

ANHA, PYD Eski Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim'in Türkiye'nin isteği üzerine Çekya'da gözaltına alındığını duyurdu.

PYD Eski Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındı.

Hawar Haber Ajansı (ANHA) davetli olduğu bir konferansa katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan PYD Eski Eş Başkanı Salih Müslim'in gözaltına alındığını duyurdu.

Ajans, dün gece saatlerinde kaldığı otele gelen Çekya polisinin Müslim’e Türkiye’nin şikayeti üzerine kendisini gözaltına alacaklarını bildirdiğini aktardı.

Müslim’in konakladığı otelde Türkiye istihbaratı tarafından çekilen fotoğrafları Türkiye medyasında yayımlanmıştı. Bu gelişmeden sonra Çekya polisi, Müslim’in bulunduğu otelde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Sonrasında Türkiye’nin girişimleri sonucu Müslim gözaltına alındı.

WELAT MÜSLİM: BİZ DE BU SABAH BASINDAN ÖĞRENDİK

Salih Müslim'in oğlu Welat Müslim, Sputnik'e verdiği demeçte babasının gözaltına olduğunu doğruladı. Welat Müslim şöyle konuştu:

"Gözaltına alınışını biz de bu sabah basından öğrendik. Olayı parti (PYD) yetkililerine sorduk, onları aradık, doğruladılar. Parti yetkilileri Müslim'in dün gece Prag'da gözaltına alındığını söylediler. Saat kaçta gözaltına alındığını bilmiyoruz. Babam ile birkaç günde bir telefonla görüşüyorduk. En son birkaç gün önce görüşmüştük. PYD ve ailesi olarak serbest bırakılması için girişimlerimiz var. Bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Konuya ilişkin Çekya yetkilileri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunan Kürt yetkililerin, henüz net bir yanıt alamadığı öğrenildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 14:44

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