Cinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis

Diyarbakır'da 7 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmen, 36 yıl hapse çarptırıldı.

Felat BOZARSLAN

Diyarbakır'da, 7 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılnan öğretmen A.D. (25) hakkında karar çıktı. Mahkeme, çocukların ailelerinin şikayetçi olmadığı öretmen A.D.'yi 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 36 yıl hapse çarptırdı.

Diyarbakır'da bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan A.D., 2 Mayıs 2016 tarihinde kimsenin olmadığı bir sınıfta öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Olayın polise haber verilmesi üzerine A.D. gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında okulda ifadeleri alınan 4 çocuk, öğretmenlerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Savcılıktaki ifadesinde okul müdürünün kendisini odasına çağırıp, cinsel istismar olayı ile ilgili hakaret ettiğini söyleyen A.D.,iddiaları reddetti ve bütün hareketlerini öğretmen, anne ve baba şefkati ile yaptığını öne sürdü.

48 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli A.D.'nin 7 yaşındaki 4 öğrenciye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 48 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mağdurların yaşları çok küçük olduğu için yapılan cinsel davranışları tam olarak algılayamadığı belirtilen iddianamede, çocukların utandıkları ve çekindikleri için olayları kısıtlı ve kısmen anlatabildikleri kaydedildi. A.D.'nin, mağdurların anlatabildikleri olaylar dışında da değişik zamanlarda birden fazla kez cinsel istismar eylemlerinde bulunduğu belirtilen iddianamede, mağdur ve tanık ifadelerinde bu konuda kanaat oluştuğu ifade edildi.

'BANA SAPIK MUAMELESİ YAPILDI'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık A.D.'nin yargılaması Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savunmasında öğrencilere cinsel içerikli davranışta bulunmadığını öne süren sanık, "Polisler bana sapık muamelesi yaptı. Yöneltilen suçlamalardan sonra istifa ettim. Polisler, ifade alırken sürekli dayatmada bulundu. Çocukları velilerinin bilgisi, görgüsü kapsamında bir baba, ağabey şefkatiyle öpmüş olabileceğimi söyledim. Sorgu hakimi de sapıkmışım gibi muamele gösterdi" dedi.

ÇOCUKLARIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada ifadesi alınan mağdurların aileleri sanıktan şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

SANIĞIN AİLESİ, ÇOCUKLARIN AİLELERİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Sanık öğretmeni öğrencisine cinsel istismarda bulunurken yakalayan H.Ş. ise tanık olarak verdiği ifadesinde "Sanığın ailesi, mağdurların ailesi ile görüşmüş. Bizimle görüşmek için aracı gönderdiler, kabul etmedik" dedi.

İNDİRİMSİZ 36 YIL CEZA

Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.D.'yi bir çocuğa karşı işlediği iddia olunan cinsel istismar eyleminden beraat ettirdi. Sanığı 3 mağdura karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, A.D.'nin pişmanlık duymayışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak herhangi bir indirim uygulamadı. Sanığın suçları memuriyet yetkisini kötüye kullanarak işlediğini ifade eden mahkeme, A.D.'nin cezalarının infazından sonra işlemek üzere 12 yıl boyunca memuriyetten men edilmesine karar verdi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 12:16

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