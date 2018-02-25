Afrin operasyonunun 37. günü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik operasyonu 37. gününde devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta başlattığı Afrin operasyonu, 37. gününde devam ediyor. Doğan Haber Ajansı, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin YPG kontrolü altındaki bölgelerin uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı altına alıdığını aktardı.

Öte yandan sağanak TSK tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018'e yükseldi" denildi.

1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Genelkurmay başkanlığı, Afrin kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. 37. gününe girilen harekatta hayatını kaybeden asker sayısının 34 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 24 Şubat 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" (HABER MERKEZİ)

Afrin operasyonunun 36'ncı günü

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 12:19

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