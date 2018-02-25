118 bin liralık kamu zararına Süleyman Soylu kalkanı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, kamuyu 118 bin lira zarara uğrattığı belirtilen AKP’li belediye için soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bakanlığının bürokratları tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda kamuyu 118 bin lira zarara uğrattığı açığa çıkan Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ve belediye bürokratları için soruşturma izni vermediği ortaya çıktı. Konuyu gündeme taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’nun iktidara ait belediyelere soruşturma açtırmayarak, suçluyu kayırdığını söyledi. Özel “AKP’li belediye başkanları hakkında yolsuzluk iddiasının yanı sıra, başkanlar ve bürokratların ilişki ağları üzerinden FETÖ ile iltisaklı olduklarına yönelik ithamlar ve deliller de var. Biz, kimseyi tehdit etmiyoruz. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Maraş’ın Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ve belediye bürokratları hakkında inceleme başlatıldı. İncelemenin sonunda İçişleri Bakanlığı bürokratları Nuri Oytun Sezer ve Mustafa Pamukoğlu tarafından 132 sayfalık ön inceleme raporu hazırlandı ve raporda kamunun 118 bin 610.17 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Özgür Özel'in aktardığına göre; Bakanlık bürokratlarının kamu zararını ortaya çıkarmasına karşın Bakan Soylu, soruşturma açılmasına izin vermedi. Özel, 7 ayrı iddia için soruşturma izni verilmesinin talep edildiğini ve 7 ayrı olayda 118 bin 610.17 TL’lik bir kamu zararı oluştuğunu belirterek, “Ön inceleme raporu Bakan Soylu’nun önüne gidiyor. Soylu, 13 sayfalık bir kararla soruşturma izni vermiyor. Kamu zararı söz konusu ve Soylu, bu dosyayı itinayla kapatıyor” dedi.

Daha önce Eceabat, Karapınar ve Trabzon belediye başkanlarına ilişkin olarak bazı iddiaları gündeme getirdiğini, bunlara karşın İçişleri Bakanlığınca adım atılmadığını hatırlatan Özel şu ifadeleri kullandı:

“Çok sayıda yolsuzluk iddiası tarafımıza ulaşıyor. Bakan Soylu, partimizdeki bazı belediye başkanlarıyla ilgili iddialar gündeme geldiğinde, demokratik bir ülkede olmayacak bir biçimde genel başkanımızı tehdit etmiş, ‘turbun büyüğü heybede’ diyerek, bakanlık vasfıyla bağdaşmayacak ifadeler kullanmıştı. AKP’li belediye başkanları hakkında çok sayıda yolsuzluk iddiasının yanı sıra, başkanlar ve bürokratların ilişki ağları üzerinden FETÖ ile iltisaklı olduklarına yönelik ithamlar ve deliller bizlere ulaştı. Biz, kimseyi tehdit etmiyoruz. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Soylu’nun, suçluları partilerine göre tasnifleyen, suçluyu kayıran tavrını teşhir etmeyi sürdüreceğiz. Bu iddiaların önemli bir bölümü zaten yargıya taşınmış durumda. Bu iddia ve belgelerin yargıda takipçisi olacağız.”

SORUŞTURULMAYAN İDDİALAR

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Belediyesi’nin kamuyu zarara uğratmasına ilişkin ön inceleme raporundaki iddialar şöyle:

♦ Orta İçme mezrasında Başkan Çeleğen ve yakınlarına ait yerlerde kamulaştırma kararı olmadan belediye bütçesinden istinat duvarı yapılıyor, kamunun 39 bin 157.80 TL zarara uğratıldığı tespit ediliyor.

♦ Belediye Başkanının makam aracı olarak kullandığı hizmet aracına alınan yakıt miktarı ile kilometresine göre katettiği uzunluk birbirini tutmuyor. Tüketilen yakıt miktarı ile yazılı miktar arasında 5 bin 874.14 litre fark olduğu tespit ediliyor. Kamu, 47 bin 40.45 TL zarara uğratılıyor. Bazı araçlara da depo hacimlerinden daha fazla miktarda akaryakıt alınıyor. Kamu, 19 bin 991.92 TL zarara uğratılıyor.

♦ İlçedeki demir doğrama işleri, Başkan Çeleğen’in belediyede müdür olarak görev yapan kardeşi Halil Çeleğen vasıtasıyla ihalesiz olarak veriliyor, Kamu İhale Kanunu’na aykırı davranıldığı tespit ediliyor. Belediyenin elektrik işleri ihalesiz şekilde belediye başkanının yakınlarına veriliyor.

♦ Mülkiyeti belediyeye ait işyerleri ücretsiz şekilde kiraya veriliyor. İdarenin 12 bin 420 TL zarara uğratıldığı tespit ediliyor.

♦ Belediyenin yaptığı gıda yardımlarının, üzerine taşınmaz kaydı bulunan vatandaşlara verildiği, gıda yardımı alan vatandaşlardan birinin üzerinde 18, bir başkasının üzerinde 6 adet gayrimenkul olduğu tespit ediliyor. Toplam kamu zararı 118 bin Çeleğen 610.17 TL. (HABER MERKEZİ)

Türkiye 'Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde 6 sıra daha geriledi!

Soylu hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

HDP'den Bakan Soylu'ya istifa çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 09:09

www.evrensel.net