Meclise dilekçe: Erdoğan'a mareşal unvanı verilsin

Afrin operasyonuna dair Meclise dilekçe gönderen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması' verilmesini istedi.

Afrin operasyonuna ilişkin Meclise dilekçe gönderen vatandaşlardan bazıları "Afrin’e gidip savaşmaları için kendilerine izin verilmesini” talep ederken, bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması” verilmesini istedi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bingöl Kığı’dan, “Afrin’de savaşmak istiyorum” başlığıyla Meclis Dilekçe Komisyonu’na yazan T.A., “Ben Afrin’e gitmek istiyorum. Ülkem için milletim için namusum için şerefim için toprağım için bana bu fırsatı vermenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’dan bana bu fırsatı vermesini ve milletim, toprağım için Afrin’e gitmek istiyorum” dedi. Zile M Tipi Cezaevi’nden yazan O.U. ise dilekçesinde hükümlü olduğunu, Afrin Harekâtı’na katılmak istediğini ifade etti.

İstanbul’dan komisyona dilekçe yazan 4 vatandaş ise “Yeni istiklal harbini savunmadan taaruza dönüştüren Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Mareşal’ unvanı verilmesini talep ediyoruz” isteğiyle başvuruda bulundu. Başvuruda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası’nın 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası anımsatıldı. Fıkrada, “Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir” ifadesi yer alıyor.

Fethiye’den yazan V.G. ise “Cumhurbaşkanı için özel Başkomutanlık üniforması hazırlanması” talebi ile komisyona başvurdu.

Komisyon, başvurunun idari yollar tüketilmeden, somut bilgi ve belgeye dayanılmadan gerçekleştiğini açıklayarak, “Bu tür müracaatlar, idari başvuru yolları öncelikle kullanıldıktan ve bu taleplere ilişkin nihai sonuçlar alındıktan sonra Komisyonumuza intikal ettirilmeli” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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