68. Berlinale ödülleri: Altın Ayı ödülü 'Touch me not'ın
68. Uluslararası Berlin Festivalin'de 'Altın Ayı' ödülünü Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin 'Touch me not' filmi kazandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen 68. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödül kazanan filmler açıklandı. Festivalin yarışma kısmının en prestijli ödülü olan 'Altın Ayı'yı Romanyalı yönetmen Adina Pintilie'nin yönettiği 'Touch me not' kazandı.
En İyi Yönetmen dalında "Gümüş Ayı" ödülünü Wes Anderson'un yönettiği animasyon filmi ''Isle of Dogs'' alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ''La priere'' filmindeki rolüyle Fransız aktör Anthony Bajon'e verildi.
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü yönetmen Marcelo Martinessi'nin "Las Herederas" filmindeki performansıyla Paraguaylı aktrist Ana Brun aldı.
68. BERLİNALE'DE ÖDÜL KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
En İyi Film (Altın Ayı): Adina Pintilie / “Touch me not” (Romanya)
Jüri Büyük Ödülü: Malgorzata Szumowska / “Twarz” (Polonya)
En İyi Yönetmen: Wes Anderson / “Isle of Dogs” (ABD)
En İyi Kadın Oyuncu: Ana Brun / "Las Herederas" (Paraguay)
En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Bajon / “La priere” (Fransa)
En İyi Senaryo: Alonso Ruizpalacios / “Müze” (Meksika)
Alfred Bauer Ödülü: Marcelo Martinessi / “Las herederas” (Paraguay)
En İyi İlk Film: Adina Pintilie / “Touch Me Not” (Romanya)
En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Ines Moldavsky / “The Men Behind The Wall” (İsrail)
15 Şubat’ta başlayan 68. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 78 ülkeden 385 film gösterildi. Festivalin yarışma bölümünde 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.
Toplam 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film de yarışma dışı gösterildi. (HABER MERKEZİ)
Foto: @berlinale
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