Baskıcı rejimler önce işçilere ve özgürlüklere saldırıyor

İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Emilia Töyrä, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Hükümetinin yoğun baskı uyguladığını söyledi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

HDP Kongresine gözlemci olarak katılan İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) Milletvekili ve Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Emilia Töyrä, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Hükümetinin kendisi gibi düşünmeyen tüm muhalifler üzerinde yoğun baskı uyguladığını gözlemlediğini söyledi. Eski sendikacı olan Töyrä, işçiler ve sendikalar üzerinde gözlemlediği baskıya da dikkat çekerek, “Baskıcı ve otoriter rejimler en önce işçilerin örgütlenmelerine saldırıyor” dedi.

2003 yılında ziyaret ettiği Türkiye ile günümüz Türkiyesi arasında büyük farklılıklar olduğunu gözlemlediğini söyleyen Milletvekili Töyrä, izlenimlerini şu cümlelerle dile getirdi: “O sıralar halk özellikle de Kürtler gelecekten umutluydu. Baskıların azaldığını söylüyordu. Ama son gittiğimde gelişmelerin tam ters yönde olduğunu gördüm. Farklı düşünenler; Kürt veya diğer siyasi partilerinin temsilcileri, aydınlar, üniversite görevlileri üzerinde yoğun baskı var.”

‘İLK ÖNCE İŞÇİLER HEDEF OLUYOR’

Milletvekili seçilmeden önce İsveç’in kuzeyindeki Kiruna maden ocaklarını işleten LKAB şirketinde çalışan ve IF Metall Sendikasının yöneticiliğini yapan Töyrä, sendikalar ve sendikacılar üzerinde de baskı olduğunu gözlemlediklerini, “IF Metall, kardeş sendikaları ve diğer sendikalara yönelik yönelik baskı ve sendikaları pek çok kez gündeme getirdi. Baskıcı ve otoriter rejimler en önce işçilerin örgütlenmelerine saldırıyor. Basın ve ifade özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal ediyor. Türkiye’de gelişmeler de tam böyle ve oldukça kaygı verici” dedi. Töyrä, ayrıca, “Avrupa Birliği’nin üyelik müzakereleri sürdürdüğü bir ülkede halka yapılan baskılara ilgisiz kalamayız. Avrupa Birliği girişimde bulunmalı ve girişimler olumlu gelişmelere yol açmalı. Kendi halkına baskı uygulayan bir ülkeyle ne zamana kadar müzakere yapacağız?” diye konuştu.

‘BM, AFRİN İÇİN HAREKETE GEÇMELİ

Avrupa Birliği’nin sadece eleştirmekle yetinmemesi ve Türkiye’ye halkın etkilenmeyeceği ama baskı yapan yöneticilerin zarar göreceği yaptırımlar uygulaması gerektiğini de söyleyen EmiliaTöyrä, Afrin operasyonuna da değinerek, “İsveç ve Fransa konuyu Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Birleşmiş Milletlerin karar alacağı umudunu taşıyorduk ama olmadı. Ama bu böyle devam edemez. Tüm ülkeler ve Birleşmiş Milletlerin saldırıların durdurulması için harekete geçmeleri gerekir” dedi.

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